"C'est une manière de montrer notre reconnaissance pour l'aide que nous recevons de la Belgique et de ses habitants", explique Oksana Bulda, une des initiatrices de l'action. "Par la même occasion, nous voulons démontrer que nous pouvons faire notre part ici." Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, la Belgique a accueilli des dizaines de milliers de réfugiés ayant quitté le pays (plus de 44.000 au 1er juin, NDLR). Des aides de toutes sortes et des volontaires ont également été envoyés dans la zone de conflit et aux frontières.

"Nous savons que la Belgique est un petit pays, mais aussi que les Belges font beaucoup pour nous aider", selon Oksana Bulda. "Nous sommes ravis de l'accueil que nous recevons ici, ainsi que du soutien financier et matériel pourvu à notre pays, et aussi que des volontaires se soient engagés dans la légion étrangère pour défendre notre pays. C'est pourquoi nous voulons faire notre part, et laisser votre pays un peu plus beau derrière nous."

"Nous avons prévu d'autres actions et avons également établi le contact avec des associations actives en Wallonie. Nous savons que de nombreuses personnes ont été touchées l'été dernier par de terribles inondations et nous souhaitons les aider comme on peut", conclut Oksana Bulda.

Un rassemblement en mémoire des enfants victimes de la guerre en Ukraine est organisé samedi soir sur la place du Luxembourg.