Ce jeudi, les Lidars bruxellois ont effectué leur hebdomadaire rotation. Au total, huit radars amovibles sont placés dans la capitale, et resteront fixes jusqu’au 14 avril prochain.

Un Lidar a été installé dans le tunnel Rogier en direction de la Basilique, non loin de la sortie Yser. À Saint-Gilles, un autre radar est opérationnel dans l’étroite rue Vanderschrick.

À Molenbeek, on retrouve un Lidar chaussée de Gand non loin du Aldi et de la station de métro Étang Noirs. Une zone pour rappel limitée à 30 km/h. Toujours à Molenbeek, ça flashe sur la chaussée de Ninove dans les environs de l’arrêt Duchesse de Brabant.

Au nord de la Région, les amendes pleuvent sur Evere : un radar est en place rue Édouard Dekoster à côté de l’arrêt de tram Fonson. À Laeken, les automobilistes qui ne respectent pas la zone 30 seront verbalisés rue Marie-Christine, entre la rue de Wautier et la rue de Molenbeek. Verbalisations également sur l’avenue Émile Vandervelde, à Woluwe-Saint-Lambert.

Enfin, et c’est un classique, un Lidar est en place sur le Ring de Bruxelles dans le fameux "virage de Drogenbos" en direction de la Wallonie. Un conseil : respectez les limitations de vitesse en toutes circonstances.