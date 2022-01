Une centaine de nouvelles places sur toute la Région bruxelloise. C’est l'objectif pour 2022 que Cambio confie à nos confères de La Capitale. Avec ses 202 stations et 688 véhicules, la société comptabilise plus de 22 000 clients dans la région et 269 000 réservations en 2021.



Bientôt des voitures électriques

Autre objectif pour 2022 : électrifier une partie des véhicules. Cette offre devrait être proposée dans les 19 communes de la région accompagnée de l'installation de bornes de chargement. Frédéric Van Malleghem, directeur de Cambio Bruxelles précise toutefois à La Capitale que “ l’apport de l’électrique pour l’environnement est marginal “à l’échelle de l’entreprise et que “le plus important” reste “le partage de la voiture.”