"Nous sommes la deuxième commune la plus importante de la région bruxelloise et nous n'avons pourtant pas profité de ce dispositif. La malpropreté, et les dépôts clandestins en particulier, sont pourtant problématiques dans notre commune. En 2020 notre service propreté a atteint les 100 000 interventions dont 40% sont dues à des dépôts clandestins. Nous avons quelques endroits très problématiques sur la commune comme le quartier Lieds/Brabant ou le quartier Diamant où se situent des voiries régionales. Bruxelles Propreté connaît bien ces points chauds. C'est pourquoi je suis surprise. Nous souhaitons que Schaerbeek soit traitée comme les autres communes et qu'on puisse agir en fonction des besoins". Cette mise à l'écart présumée de l'échevine serait-elle due à une mauvaise entente entre la commune et l'Agence Bruxelles Propreté ? "Pas du tout, répond Etienne Cornesse, porte-parole de l'agence Bruxelles Propreté. Il ne faut voir aucun ostracisme. Nous sommes tout à fait dans la collaboration avec Schaerbeek". Cette information, qui découle d'une question de la députée bruxelloise Bianca Debaets (CD&V) au ministre compétant Alain Maron (Ecolo), a été dévoilée dans notre article du 2 décembre. A la lecture de cet article, Deborah Lorenzino, échevine de la propreté publique de la commune de Schaerbeek, a bien failli s'étrangler.

Le porte parole rappelle le dispositif : "Ces caméras viennent compléter le dispositif humain. Nous avons des équipes qui font la planque dans des endroits spécifiques pour traquer les dépôts clandestins". Et d epréciser les objectifs des ces caméras : "Nous plaçons les caméras dans des lieux spécifiques, sur la base de notre expérience. Nous privilégions les voiries régionales, car elles sont sous notre compétence. Nous ciblons également les lieux privilégiés pour les dépôts extérieurs. Des habitants de Flandre et Wallonie viennent déposer leurs ordures chez nous, sur la région bruxelloise. Par exemple, à Anderlecht, il y a un axe de pénétration de l'extérieur de la région, nous portons donc notre attention sur cette commune". Nos voisins Flamands et Wallons qui viennent déposer leur sordures en Région bruuxelloise viennt en voiture, ce qui simplifie l'indentification grêce aux plaques d'immatriculation".

Si lors des premiers mois d'essai, aucune caméra n'était placée à Schaerbeek, cela peut être différent aujourd'hui. "Nos caméras bougent, c'est le but, indique Etienne Cornesse. Il est possible qu'une caméra soit sur un spot schaerbeekois. Les caméras se déplacent lorsque que le problème de dépôt clandestin est éradiqué ". C'est à dire qu'à force de contrôles, PV ou flagrants délits, les contrevenants ne déposent plus leurs ordures à une endroit car ils savent qu'il est surveillé. Il existe également des leures pour dissuader les dépôts illégaux et les caméras peuvent également revenir à un endroit qui serait d enouevau la cible de dépôts sauvages. "Parfois, c'est réellement insupportable. On doit retirer les déchets à l'aide d'un camion grappin".

L'Agence Bruxelles Propreté utilise depuis le mois d'avril six caméras semi-mobiles pour traquer les auteurs de dépôts clandestins. Ces caméras ont permis de dresser 227 PV dans sept communes bruxelloises : Berchem-Sainte-Agathe, Anderlecht, Forest, la Ville de Bruxelles, Molenbeek-Saint-Jean, Etterbeek et Ixelles.