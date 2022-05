Une “victoire molenbeekoise” pour le champêtre quartier Kattebroek à cheval sur la Région flamande et la Région bruxelloise. Afin de lutter contre l’insoutenable trafic de transit, la commune de Dilbeek a fait installer en février dernier sur son territoire un réseau de caméras ANPR dans la Berchemstraat, la Thaborstraat et De Bergen : seuls les résidents et voisins sont autorisés à circuler dans ces voiries résidentielles. Une interdiction d’application uniquement les heures de pointe en semaine, avec amendes de 58€ à la clé.