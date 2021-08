Le voyageur qui veut camper ou installer son motor-home à Bruxelles n’a désormais plus le choix : c’est en périphérie qu’il devra s’installer pour dormir au clair de lune.

Les motor-homes et mobile-homes n’étant plus autorisés dans Bruxelles, puisque totalement interdits avenue du Centenaire aux pieds de l’Atomium, et le seul et unique camping bruxellois Ciel Ouvert de la chaussée de Wavre étant fermé ; c’est vers la périphérie que tout campeur doit émigrer pour planter sa tente aux abords de la capitale.

Le plus ancien et le plus dépaysant : le camping R3CB de Wezembeek-Oppem

À côté du Ring autoroutier de Bruxelles, au sud-est et proche de la station de métro Stockel, s’érige depuis 1909 sur les terrains du Chevalier de Burbure de Wesembeek, le Camping Caravaning Club Brussels, qui reste le plus proche de Bruxelles, dans le quartier résidentiel du Warandeberg, près du Parvis Saint-Pierre.