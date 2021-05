Le magasin Louis Delhaize sous la tour résidentielle Up-Site a été de nouveau victime d'un braquage samedi dernier. Le propriétaire de la petite boutique locale est attristé de voir que le nouveau quartier le long du canal devient de plus en plus dangereux, sale et sinistre. "Si je trouve un acheteur pour mon magasin, je partirai immédiatement", dit-il à nos confrères de Bruzz.

Samedi dernier, vers 17 heures, deux hommes armés d'un couteau et d'une petite hache ont envahi le supermarché. Cette fois, ils n'ont pas attaqué le personnel, mais ont menacé l'un des clients présents. "C'était presque une prise d'otages. Je n'avais pas d'autre choix que de remettre le contenu de la caisse", explique le gérant Arsam. C'est décourageant."

Il y a quelques années, Arsam et son frère ont investi dans ce magasin, mais depuis son ouverture il y a trois ans, il y a déjà eu neuf vols à main armée. La dernière date d'il y a un an.

Pour le gérant du magasin local, le quartier s'est considérablement dégradé ces dernières années. Selon lui, les jeunes des environs et les (trans)migrants terrorisent le quartier.

Le journal Le Soir, dans son article du 11 mai, parle de rixes fréquentes entre groupes différents dans le quartier et de l'insécurité vécue par les riverains.