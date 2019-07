Le refuge anderlechtois rappelle notamment le danger de promener son chien en pleine journée et qu'il est important de vérifier les coussinets de son chat.

Une fois de plus cet été, la canicule bat son plein. Ce jeudi, l'IRM annonce des températures avoisinant les 40°. Et nous ne sommes pas les seuls à souffrir de cette vague de chaleur, rappelle le refuge bruxellois Veeweyde. Les animaux aussi peuvent aussi avoir des coups de chaud. L'association anderlechtoise donne différents conseils pour rafraîchir nos compagnons à quatre pattes.

Protéger son chat de la canicule

Les chats sont parfaitement capables de réguler leur température corporelle. Ils ne sont donc peut-être pas aussi sensibles que les chiens à la chaleur mais, en période de canicule, autant prendre ses précautions, explique Veeweyde.

Pour rafraîchir son matou, il faut tout d'abord brosser son pelage régulièrement. La mue du chat s’opère normalement au printemps. Pratiques pour le protéger du froid, du chaud, de l’humidité et même de la pollution, les poils sont ses meilleurs alliés. Mais quand il fait très chaud, certains tombent. En brossant son chat, on enlève les poils morts qui lui tiennent chaud.

Ensuite, il faut passer un gant humidifié et frais sur ses poils. "À appliquer sur sa tête et son corps, mais aussi sur son ventre s'il se laisse faire."

Troisième étape: placer des bols d'eau à différents endroits. En effet, certains chats aiment l'impression de voler de l’eau et ne boivent que très peu dans leur propre bol. "Mettez de l’eau dans un vase, dans le lavabo, dans l’évier, dans des lieux où il a l’habitude de passer, à l’ombre et où il fait frais. Sans oublier la fontaine pour penser aussi à la planète", poursuit l'association.

Le refuge propose aussi de mouiller et étendre un linge devant une arrivée d'air, afin de rafraîchir une pièce si on ne possède pas de ventilateur. "Placez aussi des poches de gel antidouleur qui sortent du frigo sur les endroits favoris de votre chat."

Quand il fait chaud, les chats abandonnent les couvertures et canapés pour s’étaler sur du carrelage. La huitième étape consiste donc à leur faciliter l'accès de ces surfaces plates et froides.

Enfin, Veeweyde conseille l'utilisation d'un brumisateur pour vaporiser son chat et de vérifier régulièrement ses coussinets. En effet, c'est par la que le chat transpire le plus. Il appréciera donc de tremper ses pattes dans l’eau de temps en temps.

Aider son chien à supporter les grosses chaleurs

Contrairement aux idées reçues, il n’est pas indispensable de couper, voire de raser, les poils des animaux en été. En hiver, leur toison les protège du froid mais en été, elle est également capable de réguler la chaleur. Il est indispensable, par contre, de brosser régulièrement son animal et de démêler son pelage."Plus vous le brosserez, plus votre animal aura une toison qui respirera !"

Veeweyde invite également les maîtres à s'informer sur la race de l'animal. "Un pékinois ou un bouledogue français ont, par exemple, davantage de difficultés à supporter la chaleur que les chiens aux longs museaux qui respirent mieux." Et il en est de même entre un bichon et un husky : leur sensibilité à la chaleur et à l’humidité n’est pas la même.

Comme nous, les animaux peuvent souffrir de surcharge pondérale, d'arthrose, de diabète ou d'hypertension. En période de canicule, ces maux peuvent compliquer les choses car cela peut favoriser la déshydratation et les insuffisances respiratoires. "Parlez-en à votre vétérinaire afin de voir comment gérer les vagues de chaleur dans les meilleures conditions."

Ensuite, Veeweyde déconseille vivement les balades en plein soleil. "Quand il fait très chaud, il est préférable de sortir son chien en matinée ou en fin d’après-midi avec une gourde d'eau fraîche à disposition." En outre, certains trottoirs faits de pavés ou d'asphalte peuvent fortement brûler les coussinets du chien. "Vous pouvez également prévoir de l’aloe vera ou de la vaseline pour bien hydrater les coussinets."

Le refuge conseille également de mettre à la disposition de son fidèle compagnon une pataugeoire avec quelques jouets dedans. "Mettez lui aussi un essuie mouillé sur le dos et utilisez un brumisateur."

Certains magasins spécialisés et boutiques en ligne proposent également des tapis rafraîchissants qui peuvent être disposés dans la maison, dans le jardin ou même dans la voiture.

Enfin, Veeweyde rappelle qu'il est important de réguler la température de la maison et de favoriser la nourriture humide. "Vous pouvez imbiber ses croquettes avec de l’eau ou lui donner de la pâtée, cela favorisera son hydratation."