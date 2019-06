Ces jeudi et vendredi, la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine) ne s'attend à aucun dépassement du seuil d'information européen sur l'ozone en Belgique. Cependant, la canicule battra son plein ce samedi et un franchissement du seuil européen qui s'élève à 180 µg/m3 n'est pas à exclure.

Pour rappel, quand il est fortement concentré à basse altitude comme c’est le cas durant les vagues de chaleur, l’ozone devient un gaz toxique. Les pics de concentration de ce dernier surviennent dès lors quand il y a beaucoup de soleil et que la température est élevée, soit quand les conditions météorologiques limitent la dispersion des masses d’air.

Mercredi, des concentrations élevées d'ozone ont été mesurées dans les trois Régions mais le seul n'a pas été franchi à Bruxelles. Dans la capitale, c'est à Berchem-Sainte-Agathe que la plus forte concentration a été enregistrée avec 175 µg/m3. Jeudi et vendredi, Celine prévoit des concentrations en ozone "normales pour la période de l'année dans la majeure partie du pays" et aucun dépassement du seuil européen d'information.