Le lendemain de cette tentative de viol, lorsque la Catalane a souhaité déposer plainte, la policière qui a recueilli sa plainte lui a dit qu'en en effet à cet endroit les agressions sexuelles étaient fréquentes.

Carla a donc lancé une pétition réclamant la présence de la police pour plus de sécurité pour les femmes et pour mettre fin aux viols aux alentours du parc Cinquantenaire. Une semaine après, l a pétition a récolté 7800 signatures.

Le bourgmestre d'Etterbeek interpellé notamment par bx1, s'est engagé à prendre contact avec la Régie des bâtiments pour améliorer l'éclairage à cet endroit.

Carla R originaire de Barcelone est installée depuis peu à Bruxelles. Vendredi 22 janvier à 21h, dans une rue adjacente du parc Cinquantenaire à Etterbeek, elle s'est faite agressée verbalement et physiquement par un homme. L'individu lui a tenu le bras et a fait des gestes obscènes pour lui faire comprendre son intention de la violer, a raconté la jeune femme à Bruzz mardi. Heureusement, elle s'est enfuie et a réussi à échapper à son agresseur.