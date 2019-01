Les Plaisirs d’Hiver ferment leurs portes ce dimanche soir sur un bilan positif. "Je viens ici depuis 17 ans et cette édition fut la meilleure en termes de fréquentation", confie Fabienne Vandonghen, qui vend des croustillons et des gaufres depuis son stand implanté sur le quai aux Briques. Un des facteurs qui justifie ce bilan positif : la météo. "Nous n’avons pas eu beaucoup de pluie et il a globalement fait sec et doux", poursuit Fabienne, qui estime que son chiffre d’affaires s’est amélioré de 10 % par rapport à l’année passée.

Même son de cloche du côté de Patrick De Corte, président de l’Union professionnelle des forains bruxellois. "Cela s’est très bien passé ! Nous avons craint une baisse de la fréquentation suite à l’attentat de Strasbourg début décembre, mais cela n’a finalement pas eu d’impact. Nous disposons de quatre points de vente sur l’ensemble des Plaisirs d’Hiver, avec une hausse du chiffre d’affaires estimée à 10-15 %. On sent que Bruxelles revit et de nombreux touristes ont envahi les allées. C’est de bon augure pour les années futures", explique-t-il.

Du côté de l’organisation, l’on confirme ce bilan positif. "Les chiffres précis seront communiqués vendredi prochain mais on peut d’ores et déjà dire que cette année fut fructueuse. Plusieurs manifestations ont eu lieu à Bruxelles ces dernières semaines et les forces de l’ordre ont été sollicitées de toutes parts mais il n’y a heureusement aucun incident n’a été à déplorer", confie Marina Bresciani, la responsable presse de l’événement.

Cette année, la Finlande était l'invitée d'honneur de l'événement. "Ça a été un excellent partenaire car ils ont amené beaucoup d'activités et une belle programmation. Ce choix de partenaire a ainsi contribué au rayonnement de l'événement", conclut Marina Bresciani.