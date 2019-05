Le 14 octobre 2018, Catherine Moureaux, qui réalisait un score canon, savoure sa victoire à Molenbeek. Les photos ont fait le buzz. Elles montrent la nouvelle bourgmestre portée en triomphe. Elle n’est pas seule. Un homme aussi est acclamé. Il s’appelle Alain Loyson.

Sept mois après, celui qui assure avoir été un artisan de la victoire de Mme Moureaux se dit amer et déçu. Pour lui, huit mois de campagne à son service valaient bien un coup de pouce. "Catherine Moureaux promettait de me trouver un logement communal." Et ? "Du jour au lendemain, elle m’a laissé tomber. Comme si je n’existais pas."

"Faux, je ne fais pas de promesses de ce type", réplique la bourgmestre qui met les choses au clair :