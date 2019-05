La DH a été prendre la température auprès des supporters mauves. Que pensent-ils du retour de Vincent Kompany?

"Anderlecht n’est nulle part et on ne sera même pas en coupe d’Europe la saison prochaine. Selon moi, ce transfert a été réalisé dans le but d’apaiser les supporters et de soigner l’image du club. J’attends de voir ce que cela va donner."





"C’est magnifique de voir Vincent revenir. On a beaucoup critiqué Marc Coucke depuis son entrée en fonction, mais là il faut vraiment le féliciter lui et Michaël Verschueren pour cette belle pioche. C’est de bon augure pour la saison prochaine et il faut lui laisser le temps."





"Au niveau humain, Vincent Kompany est quelqu’un d’exceptionnel. Il a un charisme fou, c’est quelqu’un de toujours positif et qui a la culture de la gagne. On l’a souvent enterré à cause de ses blessures mais il a toujours rebondi. Cela prouve sa mentalité hors-norme. Il est très intelligent et fédérateur."





"Je l’aime beaucoup, il a un charisme fou. On sent que les supporters sont très enthousiastes avec ce retour et c’est totalement inespéré."





"Il connaît bien l’histoire du club. J’espère qu’il va permettre au Sporting d’Anderlecht de redresser le niveau du club, et puis c’est très positif pour l’image du championnat de Belgique."