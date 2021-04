La donne de départ est simple. Pour les participants, l’amende de base pour les rassemblements illégaux est comprise entre 250 et 750 euros. Quant aux organisateurs, ils risquent une amende comprise entre 750 et 4 000 euros.

Plutôt que d’imposer une amende, les procureurs du Roi peuvent aussi choisir de citer directement devant le tribunal les personnes participant à ces soirées ou les organisant.

Sauf que dans le cas de "La Boum" du Bois de la Cambre, c’est plus compliqué. Il y a eu rébellion ainsi que coups et blessures volontaires envers des policiers. Et déploiement spectaculaire et massif de forces de l’ordre pour évacuer les lieux.

À entendre l’avocat liégeois Christian Botteman, expert en responsabilité, les organisateurs pourraient ne pas s’en tirer à si bon compte.

" Sur le fait de perdre la maîtrise de leur événement, les organisateurs ne risquent rien pénalement. Par contre, s’ils ont participé à la rébellion ou ont été auteurs de coups et blessures, ils seront poursuivis. Pareil s’ils se sont limités à inciter. Dans ce cas, ils peuvent être poursuivis comme coauteurs. "

(...)