Hier mercredi avait lieu la concrétisation du projet "Jeunes, faites bouger 1070" au stade du Royal Sporting Club d’Anderlecht.

Ce projet tente de rétablir un lien entre la commune et les jeunes à travers un dialogue permettant à ces derniers d’exprimer leurs besoins. Ils pourront participer aux politiques communales qui les concernent. Le bourgmestre Fabrice Cumps et l’échevine de la Jeunesse Fatiha El Ikdimi ont été alertés lorsque Adil, un jeune anderlechtois de 19 ans, est décédé en 2020, après une course-poursuite avec la police. " Nous avons fait face à des tensions à la suite de son décès et nous avons vu qu’il y avait une méconnaissance entre deux réalités au sein de la commune. Donc nous avons décidé d’aller à la rencontre des jeunes et de les inclure dans les projets futurs ", explique Fabrice Cumps.

À Anderlecht, il y a 25 000 jeunes qui ont entre 10 et 26 ans. Ils représentent 22 % de la population totale de la commune. " Il faut que l’on soutienne ces jeunes par des actions selon leurs demandes : emploi, environnement, enseignement, sport, espace public… ", explique Fatiha El Ikdimi. Après un an de rencontres dans les différents quartiers anderlechtois, les échanges ont su fait ressortir les différentes demandes des jeunes, ainsi que des problématiques de fond.

© William Deboulle

Ce mercredi après-midi signait le point de départ de la collaboration entre la commune et les jeunes. Ces derniers étaient invités à participer à des tables rondes au sein du Royal Sporting Club d’Anderlecht, afin de discuter ensemble en présence de pluseurs échevins et interlocuteurs sur les thèmes qui sont le plus ressortis lors des rencontres dans les quartiers. Imran, 13 ans, habite dans le quartier Veeweyde. " J’ai demandé à la commune d’améliorer le terrain de football du quartier ", dit-il. Hatim, 14 ans, a quant à lui demandé l’installation d’équipements sportifs et notamment d’une barre de traction dans son quartier à Cureghem.

© William Deboulle

"Quand nous sommes allés rencontrer les jeunes, un grand nombre d’entre eux nous disaient que les politiciens faisaient des promesses qu’ils ne tenaient pas. Donc on leur a répondu qu’on ne leur ferait pas de promesses et qu’on avancerait étape par étape en fonction des projets à court, moyen et long termes ", explique Fatiha El Ikdimi. Son but est de réaliser au moins un projet par quartier d’ici deux ans.

Une politique transversale de la jeunesse a aussi été organisée au sein de la commune pour que les échevins se rassemblent autour des projets jeunesse. En ce qui concerne le budget qui sera alloué : " Après avoir décidé des premiers projets à lancer, je porterai le plan d’action au collège communal pour décider du budget ", ajoute-t-elle.