Bruxelles replonge dans l’Art Nouveau

7 nouveaux lieux et des visites aux 4 coins de Bruxelles:que les organisateurs annoncent comme "une édition XXL". Une cinquantaine de sites sont ouverts: établissements publics, lieux de culte, ateliers, maisons particulières… Mais le festival art nouveau et art déco, ce n’est pas que ça: il propose aussi des visites familiales, des promenades piétonnes et cyclistes, des visites réservées aux PMR ou aux personnes déficientes visuelles et auditives. Pour les kets, on retient une enquête policière à la lampe de poche au CIVA ou un atelier diorama aux étangs d’Ixelles alors que les amateurs de bière pourront satisfaire leur palais tout en profitant des verrières et boiseries des estaminets les plus classes du centre de Bruxelles. Avant de terminer par un plongeon aux bains de Saint-Josse?

+ "BANAD 2022", 12 et 13, 19 et 20, 26 et 27 mars, programme complet et réservations en ligne.

À moteur Vaillant rien d’impossible

a conduit toutes les voitures de toutes les générations depuis la fin des années 50. Et si ses albums sortent fréquemment encore aujourd’hui, sesse font beaucoup plus discrètes puisque son auteur Jean Graton, décédé en 2021, a très vite verrouillé leur vente privée. C’est donc un plaisir rare que de pouvoir en admirer une soixantaine. Vous y retrouverez Michel et son pote Steve Warson pour leurs premiers tours de roue sixties. Le spécialiste ixellois du 9e art regroupe en effet 58 planches, 24 impressions en tirage limité et 14 bleus de coloriage de Francine Graton, femme et collaboratrice de l’auteur. Très original aussi: deux bolides au bleu Vaillant si typique sont exposés dans la galerie du Châtelain.

+ "Jean Graton, Michel Vaillant Art Strip", jusqu’au samedi 2 avril 2022 à la galerie Huberty & Breyne, mardi-samedi 11h-18h, 33 place du Châtelain à 1050 Ixelles

Alors, c’est foutu?

"C’est sûr, c’est foutu…". Ou bien: "Non! On peut encore agir". Voilà deux des réponses que, zappette en main, vous pourrez donner si vous participez à, lancé depuis quelques jours. Le concept:. Qui, comme dans un parc d’attractions, se répète plusieurs fois chaque jour. Vous y rencontrez Camille et ses potes, qui débattent de la crise climatique. Le show questionne ainsi le spectateur sur son optimisme ou son pessimisme, mais surtout sur sa capacité à changer ses habitudes. Si les comédiennes qui se succèdent jouent les naïves pour doper l’empathie du spectateur, le propos est étayé par les interventions d’experts aux noms ronflants. Et il y a aussi GaIA, l’intelligence artificielle qui mène la danse. De quoi, pour les enfants dès 10 ans démêler le vrai du faux, poser un premier pas dans la réflexion. Et peut-être dans l’action.

+ "The Climate Show", jusqu’au 30 juin 2022 au Palais 2 de Brussels Expo, de 7 à 14€, fermé les lundis, mercredis et vendredis.

L’horreur au ciné et sur… VHS

, royaume du petit budget, du trash, de la série Z et du film culte, revient hanter les écransavec son programme solide, décalé et terriblement cinéphilique. Une douzaine de films inédits composent le programme principal où se côtoient tueur en série, créatures bruegheliennes, éruptions solaires, apprenti assassin, enfants télépathes, hommes de Mars et érotisme gastronomique japonais. Au programme aussi: une plongée dans la production de Hong Kong, "l’Hollywood asiatique des années 90", une sélection de films lovecraftiens, des courts-métrages et même une foire seconde main avec des… cassettes VHS! Soit une marmelade folle d’hémoglobine, de tentacules et de cris d’horreur.

+ "OffScreen 2022", jusqu’au 27 mars aux Nova, RITCS et Cinematek

Le livre se livre durant une semaine

Foire du Livre Pas de Foire du Livre en 2022. On se doute que les amateurs de bouquins n’attendent pas l’événement éditorial pour nourrir leur pile à lire. Mais ils seront sans doute heureux d’apprendre qu’remplace cette année le grand rendez-vous promotionnel. Ainsi, une quinzaine d’activités sont programmées dès ce week-end: expos, rencontres et ateliers. Vous y croiserez entre autres Isabelle Wéry, Dominique Goblet, Antoine Wauters, Lisa Mouchet, Simon Roussin, Xavier Deutsch, Fabrizio Rongione, Fred Janin… Vos kets apprendront comment on fabrique un livre ou comment on acquiert le goût de la lecture et s’associeront aux plus âgés pour dessiner leurs souvenirs. Vous, vous apprendrez comment se lancer dans l’écriture ou comment traduire le coréen ou…. Mein Kampf. N’oubliez pas non plus que la galerie Bortier est connue… pour ses librairies.

+ "Semaine du Livre", du 13 au 20 mars 2022, à la Galerie Bortier et à la Maison du Livre à Saint-Gilles, gratuit.