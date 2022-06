Pets magiques et crottes sucrées

© La Vénerie





Peu d’événements locaux bruxellois peuvent revendiquer une aussi belle longévité que la Fête des Fleurs de Watermael-Boitsfort. Ce dimanche 5 juin, l’événement bisannuel fête ses 50 ans.C’est La Vénerie, le centre culturel local, qui est à la manœuvre pour programmer une vingtaine de spectacles, dont beaucoup pensent aussi aux plus jeunes. Il y aura du cirque, du théâtre de rue, des marionnettes, des danses, des concerts. On y annonce un spectacle comique à 8m de haut, une montagne endormie, une danse poétique dans les arbres, des fanfares, des géants, des zinsectes, une yourte mauve et 40 projets citoyens. Après deux concerts, un DJset de Miss Pom Pom Grrr terminera les festivités.Attention: les météorologues prévoient… pets magiques et crottes sucrées.

+ " Fête des Fleurs ", ce dimanche 5 juin dès 12h autour de la Maison Communale, place Wiener et avenue Deleur à 1170 Watermael-Boitsfort

Animaux fantastiques

© Commune d'Etterbeek





Longues barbes, nez crochus, cous tordu, becs secs, bras enflammés…: d’inquiétantes créatures sont annoncées ce samedi 4 juin à Etterbeek.Cette ménagerie de fantasy s’animera dès 16h30 de l’avenue des Casernes pour hanter le quartier de la Chasse. Une seconde horde déboulera ensuite dès 18h pour gagner le square Jean Joly. Cette toute nouvelle "parade enchantée" est une première. Danseurs, échassiers, comédiens et créatures gigantesques arpenteront les quartiers en deux cortèges de 45 minutes. Puisque la magie est au rendez-vous, l’illusionniste Merylin mystifiera les spectateurs entre les deux parades avec un spectacle prévu dans le hall de l’hôtel de ville.Peut-être les autorités devraient-elles y songer pour animer aussi durant la semaine les files de citoyens qui attendent leur tour au guichet?

+ " Parade enchantée ", ce samedi 4 juin dès 16h30, avenue des casernes à 1040 Etterbeek.Gratuit.

Lombrics, abeilles et renards

Le parc de Tour & Taxis a certains atouts que d’autres espaces verts n’ont pas. À commencer peut-être par sa plus faible fréquentation.Cette vérité pourrait être contredite ce dimanche 5 juin puisque s’y tient pour la première fois la Fête de l’Environnement, qui jusqu’ici envahissait le parc Royal. C’est l’administration Bruxelles Environnement qui invite, histoire de vous montrer qu’elle se démène rayon biodiversité, good food, déchets, mobilité, énergie ou bien-être animal… De très nombreuses associations sont de la partie pour causer abeilles, vélo, compostage, zéro déchet, tomates anciennes ou matos de bricolage.Les enfants pourront gonfler des bulles de savon, croiser un cuistax ambianceur ou un buisson vivant, fabriquer des monstres d’argile et des moulins à vent ou construire de vraies éoliennes. Évidemment, il y aura aussi des fanfares, concerts et food trucks.Et puis sachez que la Brasserie de la Senne n’est vraiment qu’à un jet de… bière.

+ " Fête de l’Environnement ", ce dimanche 5 juin de 11 à 19h au parc de Tour & Taxis, gratuit

Dans les jardins ucclois

© CIVA





Et si vous poussiez la grille de jardins privés?Si vous pénétriez sous les feuillages un peu secrets des intérieurs d’îlots?C’est ce que propose Garden Tales, le rendez-vous annuel organisé par le CIVA.Ce dimanche 5 juin, à l’occasion de la journée européenne des jardins (elle existe donc), c’est à Uccle que vous vous promenez.Vous y visiterez des carrés potagers, un petit coin de verger bordé d’une mare, une arcade envahie de roses, un tipi de lierre, une orée de forêt, des poiriers palissés, une pergola de feuillages, les parterres comestibles d’une école, des buissons médicinaux, des rangs de courges ou l’ancienne campagne méridionale de la capitale.L’entrée dans ces nombreux jardinets urbains tout en longueur typiques de Bruxelles est gratuite., mais il convient de réserver sa mise au vert.

+ " Garden Tales ", dans de nombreux jardins d’Uccle, ce dimanche 5 juin 2022. Programme, plan et réservation (obligatoire) en ligne .

Du brol dans tous les quartiers

Les chineurs et amateurs de bonnes occases sont en joie ce week-end à Bruxelles puisque 3 rendez-vous au moins leur ouvrent les bras.

On passe d’abord par le quartier de Tour & Taxis ce samedi 4 juin (11h-19h) pour le, à Laeken. Cette 3eédition réunit "des artisans bruxellois talentueux" qui présenteront bijoux, illus, textile, déco, plantes et cosmétique.Sans oublier le ventre!

On passe ensuite au fameux Brussels Vintage Market qui se tient ce dimanche 5 juin (10h-18h) dans la grande halle de See-U , aux anciennes casernes d’Ixelles.Sur les étalages: vêtements, accessoires, bijoux, vinyles, jouets et déco.

Enfin, on fait halte au sud de Bruxelles pour(8h-17h) entre le Parvis Saint-Pierre, la chaussée d’Alsemberg, la Place Vander Elst (maison communale) et le Globe.Il s’agit d’une première après 2 ans d’absence. On annonce carrément 1000 exposants!