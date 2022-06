Au faîte de la musique

L’Or du Commun, Yôkaï ou Juicy à la, Girls in Hawaii, BRNS ou Mountain Bike au, Ykons au Parvis Sainte-Alix, des chorales et fanfares dans les Marolles, une scène féministe et minorités au Bru·X·elles Festivalà Molenbeek, le Jazz Jette June, une scène place Van Meenen à, une autre dans le vieil, une 3eà, de la soul et du blues à, de la folie au Brass à… Impossible ici de dresser l’affiche complète des Fêtes de la Musique à Bruxelles.Une seule certitude: y en a pour tous les goûts dans tous les coins de la région ces 17, 18 et 19 juin. Et puis bien sûr on n’oublie pas les kets puisque du punk pour enfant grincera à Anderlecht, que les Waldisnerds revisiteront les classiques animés en fanfare et que Monsieur Nicolas décollera dans sa bulle vers les nuages. Fête!

+ " Fêtes de la Musique ", du 17 au 21 juin 2022. Programme bruxellois par ici .

C’était la dernière séance

© Julien Rensonnet





Bruxelles n’a sans doute pas à se plaindre: il compte davantage de cinémas indépendants au km2 que le reste de la Belgique.Ce qui ne veut pas dire que c’est le paradis face aux vendeurs de bonbons.Ni que les salles se multiplient à chaque coin de rue comme les néocantines en bois clair.Aussi ne peut-on qu’accueillir avec tristesse la fermeture (annoncée de longue date) de l’un d’entre eux.Mais Kinograph, le ciné coopératif des anciennes casernes qui baisse le rideau vu le chantier de cet immense site développement, ne partira pas sans un dernier vacarme.La programmation est donc dense ce week-end.On y retrouve un duo amoureux qui chante le tram 71, un Dupieux dont on sait l’équipe friande, des tables rondes, des classiques (un Chaplin et "La Haine"), une bourse aux affiches, des afters et même… des films pornos.Ensuite, on ferme pour désamianter.Mais le futur, lui, n’est pas fermé pour le Kinograph: il annoncera ses "plans B" pour la rentrée dès ce 19 juin.Et vous attendra tout l’été en plein air aux casernes, dès le 2 juillet.

+ " Kinograph : week-end de fermeture ", du 17 au 19 juin 2022 aux anciennes casernes d’Ixelles (See-U), tickets à prix variables

La bataille de l’Ukkelbeek

L’Ukkelbeek, on vous le donne en mile, coule à Uccle.Ce week-end, la commune du sud bruxellois célèbre son ruisseau (quasiment 100% souterrain désormais) avec des réjouissances… médiévales.Pas si bête pour un territoire dont l’histoire remonte à l’époque carolingienne et qui a vu quelques-uns des plus prestigieux blasons de Belgique établir fief dans ses vallées. Chevaliers, archers, forgerons, trouvères, potiers, tisserands, armuriers, selliers, tailleurs de pierre…: c’est toute une compagnie du Moyen Âge qui plante son campement dans le parc de Wolvendael. Tandis que jongleurs et bouffons esbaudiront l’auguste assemblée entre deux joutes à la hache ou à la pique, et avant le concert de rock celtique, nul doute que quelqu’aubergiste y abreuvera les soiffards pour arroser dignement les cochonnailles.

+ " Fêtes de l’Ukkelbeek ", du 17 au 19 juin, parc de Wolvendael, gratuit.

Fête à Evere

Evere est en fête ce 18 juin avec plusieurs rendez-vous toute la journée dans le quartier de la maison communale.La grande brocante (400 exposants) s’ouvre à 10h entre les avenues Conscience et Notre Dame. Des animations (fanfare, skate, simulateurs de course, fête foraine, échassiers…) vous conduiront aussi jusqu’en soirée où vous retrouverez Thierry Luthers au micro: non pas pour commenter un match de foot mais pour interpréter Johnny Halliday.Après le feu d’artifice, c’est la star locale Daddy K qui mettra le feu au dancefloor en compagnie de Nicky Sanchez.

+ " Evere en Fête ", ce samedi 18 juin 2022 dès 10h dans le quartier de la maison communale d’Evere.

Des brocantes partout

En famille sur les traces de Charles Quint

Pas mal de brocantes, ce week-end, pour allier promenade sous le soleil et bonnes affaires. La plus importante est sans doute celle d’Houba-Heizel, à Laeken (500 exposants attendus samedi 18 juin et dimanche 19 juin). On attend 250 stands dans le quartier de l’hôtel de ville de Saint-Gilles (samedi 18 juin)., la commune est en fête et organise une grande brocante ce dimanche 19 juin sur la chaussée de Wavre (nombreuses animations la veille au même endroit). Brocante encore dans le quartier Meiser-Patriesamedi 18 juin dès 8h (150 stands). Deux brocantes (200 échoppes) enfin à: samedi 18 juin dans le quartier Dries et le dimanche 19 juin dans le quartier " Haut " , à Georges Henri.En 1549, Charles Quint entre dans Bruxelles en grand apparat. L’Ommegang, qui commémore cette parade à grand renfort d’oriflammes et de caparaçons est prévu pour début juillet. Maisdonne désormais plus de consistance à ces célébrations. Ce dimanche 19 juin, son ancien palais, le Coudenberg, s’ouvre aux familles pour un jeu de piste. Dès ce samedi 18 juin, vous pouvez aussi marcher dans les pas (ou plutôt les sabots) du grand empereur d’occident grâce à plusieurs balades et visites guidées.Vous partirez ainsi à l’aventure dans les fortifications bruxelloises, à la porte de Hal, à la Maison du Roi, à l’hôtel de ville, à la cathédrale, mais aussi à la Maison d’Érasme à Anderlecht, dans les Marolles de Bruegel ou sur les traces des fameux comtes d’Egmont et de Hornes.Les enfants