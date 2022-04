Vos kets en seront babas

On ne peut que vous conseiller "Ici Baba", le groupe de musique jeune public qui plaît aussi aux parents. Avec son alchimie au millimètre entre comptines, folk, pop, jeux de mots, berceuses et reprises rock transcendées (The Cure) pour les jeunes oreilles, ce projet touche dans le mile. On se réjouit: le duo bruxellois composé de Samir Barris et Catherine De Biasio s’est offert un 3edisque-spectacle.Le successeur de l’inépuisable "Ma Mie Forêt" s’appelle "Les yeux ouverts".Il est sorti en 2019 mais forcément, il n’a pas encore pu s’épanouir sous nos contrées. Pour rattraper ça, Ici Baba s’offre une journée "folle" ce 24 avril. Ça se passe à Forest, "Aux 163 croissants".Un second tour est déjà prévu le 7 mai.

+ " Le printemps bruxellois d’Ici Baba ", spectacle musical pour enfants.Ce dimanche 24 avril et le samedi 7 mai au 163 Croissants, 163 rue du Croissant à 1190 Forest, 7€, réservation via le site d’Ici Baba .

Porno au pouvoir

Le porno est le genre cinématographique le plus regardé dans le monde.Mais celui qui se projette ce week-end au premier Brussels Porn Film Festival n’est pas le même que sur les plateformes stars qui multiplient leurs horreurs sexistes au kilomètre.Ses organisateurs annoncent en effet une programmation dédiée à la "pornographie contemporaine". Celle-ci doit s’entendre comme "un nouvel outil de pouvoir et de création pour les groupes marginalisés".Soit les féministes, les LGBTQI +, les travailleurs du sexe ou autres minorités. À l’Aventure et au Nova défileront donc des fictions, des docus, des courts, des formats expérimentaux, mais aussi des tables rondes, des ateliers et bien sûr des soirées.La décence nous oblige à vous suggérer de consulter la programmation vous-même.

+ " Brussels Porn Film Festival ", jusqu’au 24 avril à l’Aventure et au Nova, 5€ la séance, 20€ pour 5 séances

Les airs du temps

Si vous voulez humer l’atmosphère de la création artistique de demain, le Festival Courants d’Airs est pour vous.Le rendez-vous des étudiants et jeunes diplômés des écoles supérieures artistiques de la Fédé Wallonie-Bruxelles se tient ce week-end au Conservatoire. Nouveauté: un chapiteau est dressé dans la cour. Mais les 30 projets des 270 students se disputeront aussi la grande salle, l’auditorium et le grand hall, le MIM, la salle gothique de l’Hôtel de Ville, la salle des glaces du Parlement bruxellois, le bar du Music Village ou la place de la Vieille Halle aux Blés.Et pour voir, écouter et ressentir ces jeunes sur scène, c’est 100% gratuit (mais mieux vaut réserver).

+ " Courants d’Airs ", jusqu’au 24 avril au Conservatoire (et ailleurs), gratuit

Nouveaux horizons picturaux

Pour ses 50 ans, l’ISELP (institut supérieur pour l’étude du langage plastique) s’est offert une jolie salle d’expo à la sobre et classe architecture bois. L’événement inaugural de ce nouvel espace avenue de Waterloo ouvre ses cimaises à "la dernière génération de la peinture belge". L’expo "New Horizons in Painting" se veut "un aperçu" des propositions picturales contemporaines de chez nous.8 artistes et un collectif y sont invités, venus d’école de Bruxelles, Anvers, Gand, Liège, Mons et Tournai. De quoi vous convaincre que ce médium ancestral a encore de beaux jours devant lui.

+ " New Horizons in Painting ", jusqu’au 28 mai à l’ISELP, boulevard de Waterloo 31 à 1000 Bruxelles, entrée libre.

Les artistes anderlechtois ne sont pas que footballeurs

Les créateurs anderlechtois vous attendent ce week-end pour le 7eparcours d’artistes de la commune. Le principe, prisé d’autres codes postaux bruxellois, est d’ouvrir les portes des lieux culturels, mais surtout des ateliers privés des artistes qui exercent sur le territoire. Pour l’édition 2022 de cet "Itinérart" bisannuel, 130 artistes sont au programme: peinture, sculpture, photo, vidéo, musique, théâtre, gravure et même magie sont représentés. Le vernissage a lieu ce vendredi au centre communautaire De Rinck, place de la Vaillance. Samedi et dimanche, une pelletée d’animations (saxo, piano, déjeuner littéraire, musique irlandaise, court-métrage, mentalisme, conte, fresque participative…) est prévue en plus du parcours (navettes de bus possibles) dont la carte est téléchargeable en ligne