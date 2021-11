La grande famille du festival Mimouna

Les Nouveaux Disparus Depuis septembre, ils sont des dizaines de kets à se retrouver chaque semaine dans leurs associations. Après des mois de répétition, leur moment est enfin arrivé: le festival Mimouna revient ces 27 et 28/11 à Schaerbeek, sur le site de l’ancienne gare Josaphat. Ils sont 130 enfants et adolescents entre 6 et 20 ans, venus de Bruxelles et de Wallonie, pour vous présenter leurs formes courtes articulées autour du thème de la famille. "Qu’est ce qu’une famille? Quel est son rôle? Comment influence-t-elle notre vie? Si toutes les familles sont différentes, qu’ont-elles en commun? Comment évolue-t-elle à travers le temps?", autant de questions qui seront abordées. Après ces deux jours de spectacles, un jury décernera ses prix. Mais tout le monde sera gagnant puisqu’en plus des créations, un souk associatif remplira les estomacs.

Festival Mimouna, ces 27 et 28 novembre 2021, entrée par le 152 de l’avenue Gustave Latinis à 1030 Schaerbeek. Sous chapiteau chauffé, entrée libre et gratuite. Programme complet par ici.

Soirées pyjama dans les bibliothèques

Biblio. Brussels Une histoire et au lit! Voilà un sage principe. Ce vendredi 26 novembre, il prend une autre dimension puisque les bibliothèques publiques de Bruxelles vous invitent à leur traditionnelle nocturne. Permission de minuit donc pour les lecteurs grands et petits, avec de nombreuses activités prévues. Citons une soirée pyjama à Molenbeek, des contes, un dessin animé et un quiz musical à Laeken, une enquête policière sur smartphone à Evere, une rencontre littéraire à Etterbeek, des gros monstres, un récital et un jeu vidéo entre amis à l’abbaye de Forest, de l’humour à Saint-Josse, installation lumineuse à Jette, contes et escape room à Schaerbeek, violons aux Riches Claires, droguerie poétique à Woluwe-Saint-Lambert, balade contée à Koekelberg et Saint-Gilles ou karaoké à Auderghem. Les pyjamas et les doudous sont admis.

Nocturne des bibliothèques, ce vendredi 26 novembre dès 16h dans les bibliothèques publiques des communes bruxelloises. Attention: en de nombreux endroits, les inscriptions sont nécessaires

Roule ma poule

See U Très cool initiative au See U, l’occupation temporaire des anciennes casernes d’Ixelles: ce vendredi, vous pouvez y patiner dans l’immense halle qui borde un de côté de la défunte cour de gendarmerie. La "Roller Together" offre ainsi un espace de liberté aux skaters, qui fleure bon la nostalgie, les films avec Travolta, les shorts en jean ras des fesses et la barbe à papa. Pour cette fièvre du vendredi soir, le dress-code sur le béton lisse ixellois sera aux paillettes, maquillage outrancier et pattes d’eph pour une soirée rythmée des beats ronds de la disco. En plus des disques vinyles, boules à facettes et rollers sont fournis. De quoi peut-être permettre à vos enfants de faire leurs premiers tours de roues sur gomme sans risquer le crash avec une voiture.

Roller Together N°4, ce vendredi 26 novembre de 18 à 22h à la grande halle See U, aux anciennes casernes d’Ixelles, prix libre, CST exigé, location de patins disponible

Le marché de Noël le plus chic de Bruxelles

Nocturnes du Sablon Le Sablon n’est plus à présenter: Bruxellois comme touristes d’un jour s’y pressent pour y déguster les meilleurs chocolats du monde tout en flânant de boutique d’art en antiquaires spécialisés. Ce week-end, tout ce beau monde se réunit au pied de l’église gothique pour les 30 ans des Nocturnes du Sablon, qui avec leurs cortèges d’illuminations, de coupettes, vins chauds et pralines, "annoncent l’arrivée des fêtes de fin d’année", plaide l’ASBL du Sablon. Pour ce retour, galeries d’art, antiquaires, maisons de luxe, restaurants, bars, chocolatiers et pâtissiers invitent leurs voisins des Marolles. Logique, tant les habitudes des promeneurs font de plus en plus le lien vers le quartier populaire autour du Jeu de Balle et Marché, transformant la rue Haute en un prolongement du Sablon. Outre les adresses ouvertes jusqu’à 22h, chalets et food-trucks embaumeront la place pendant les spectacles, concerts, DJ sets et animation, sans oublier le Winter Pop de la Ville de Bruxelles qui vous attendra en contrebas, place de la Chapelle.

Les Nocturnes du Sablon, vendredi 26/11 (17h-23h), samedi 27/11 (12h-23h), dimanche 28/11 (12h-20h), sous CST

La Senne en son lit bruxellois

Anonyme du XIXe montrant l’ancien Vismet.APA/ Musée de la Ville de Bruxelles Si, comme nous, vous ne cessez de vous émerveiller quand vous croisez la Senne à ciel ouvert au gré de vos pérégrinations dans Bruxelles, foncez à l’espace d’expo de l’Association du Patrimoine artistique. Le lieu retrace l’histoire du petit cours d’eau qui a permis à la capitale de s’épanouir en sa vallée. L’initiative est mise sur pied à l’occasion des 150 ans du voûtement de la rivière, datant de 1868. Elle se déclinera jusqu’en mars 2022 et c’est le premier volet de cette série de rendez-vous qui s’achève ce 27 novembre. Celui-ci est présente l’histoire de la Senne depuis le Moyen Âge jusqu’au XVIIIe siècle. Les documents réunis vous permettront de suivre son lit dans les quartiers industrieux de la ville, faisant la richesse des tanneurs, poissonniers, teinturiers et bien sûrs brasseurs, dont le seul souvenir s’écrit désormais dans la toponymie. Sur le même thème, vous pouvez aussi visiter l’expo "Down the River" à Saint-Géry, qui décrypte les fouilles archéologiques sous le défunt Parking 58.

La Senne à Ciel Ouvert, du Moyen Âge au 18e siècle, jusqu’au 27 novembre (mais le 2e volet, "de la Période française au voûtement", s’ouvre le 9 décembre), les jeudis, vendredis et samedis de 14 à 18 heures à l’APA, 7 rue Charles Hanssens à 1000 Bruxelles.