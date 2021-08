Cet été, après une année blanche, la culture, le monde de la nuit et les concerts reprennent pour le plus grand bonheur des Bruxellois.

La Ville de Bruxelles propose plusieurs événements sous la bannière Hello Summer. Ce week-end, le petit village nomade Summer Pop s’installe à Neder-Over-Heembeek, sur l’avenue de Versailles, jusqu’au 8 août. En plus d’activités pour les grands et les petits, deux joueuses de notre équipe nationale de football féminin, les Red Flames, viendront à la rencontre des jeunes pour partager leurs expériences.

Au centre-ville, depuis le 3 août et jusqu’au 22 août, c’est la Cité Administrative, derrière la Colonne du Congrès, qui vibre au rythme de Back on Stage. Du mardi au dimanche, une quarantaine de talents belges, débutants ou confirmés, tels que Sharko, Sacha Toorop, Alex Lucas, Leo Fifty Five, Morgan, et bien d’autres se produisent sur scène.

Ce vendredi 6 août, et tous les autres vendredis, c’est le Club Open Air qui entre en jeu. Ce projet, en partenariat avec la fédération bruxelloise du monde de la nuit, fait la part belle aux collectifs de musique électronique. Pour rappel, ces professionnels sont à l’arrêt depuis mars 2020. L’ambiance du vendredi est davantage clubbing que concerts. "Back on stage c'est le retour de nos artistes sur scène, explique l'échevine de la culture de la ville de Bruxelles Delphine Houba (PS). Le monde de la nuit est un élément essentiel de la culture bruxelloise. C'était donc une évidence de les inclure dans notre programmation estivale à travers Club Open Air"

A partir du vendredi 13 août tous ces évènements seront organisés avec le système Covid Safe Ticket., précise le cabinet de l’échevine de la culture qui sera présente aux deux premiers Club Open Air