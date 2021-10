Les arbres ne cachent pas la forêt

Bruxelles est connue pour sa petite ceinture et son ring automobile. Mais il n’y a pas que les voitures qui entourent la capitale: c’est aussi le cas de la forêt de Soignes. Si elle s’étendait jadis vers les 4 points cardinaux, c’est désormais le sud de la Région qui est bordé de cette couverture verte. Ce dimanche 17 octobre, vous êtes conviés à en découvrir tous les aspects grâce à la «Journée de la Forêt de Soignes», qui met notre fameuse hêtraie sous le radar des promeneurs. Au programme: près de 70 activités, à faire en famille, avec votre chien, votre vélo ou même en calèche. Plusieurs «camps de base» sont prévus aux portes d’entrée de la forêt: le Rouge-Cloître à Auderghem et l’Hippodrome d’Uccle-Boitsfort à Bruxelles, mais aussi le Domaine Régional Solvay à La Hulpe, le parc et l’arboretum de Tervueren ou l’Espinette Centrale à Rhodes-Saint-Genèse. Et s’il vous plaît, respectez le souhait des organisateurs: privilégiez les modes actifs ou les transports en commun pour vous y rendre.

Ralentissez le pas

Les marcheurs sont décidément gâtés (une fois n’est pas coutume) ce week-end à Bruxelles. Chaussez baskets ou bottines de marche: c’est la première édition du «Slow Way Weekend». L’idée: «mettre les voies lentes à l’honneur». Ne vous inquiétez pas: l’ambition des organisateurs de walk.brussels n’est pas de vous balader sur le piétonnier. Non: ces militants des chemins de traverse, raccourcis et sentiers vous emmèneront plutôt dans des recoins secrets de Bruxelles. Une vingtaine d’activités sont prévues à Auderghem, Schaerbeek, Evere, Bruxelles-Ville, Uccle, Anderlecht, Boitsfort ou Forest. Vous marcherez sur de nouvelles passerelles ou des chemins historiques, les pavés des vieux quartiers pavés ou le gazon des parcs. De quoi découvrir une infime partie des 800km de voies lentes bruxelloises, interdites au trafic motorisé. Et même plonger dans un «bain de forêt».

Petits génies en blouses blanches

Robots, environnement, espace, réalité virtuelle…: autant de vastes domaines dans lesquels vos petits génies en herbe se plongeront ce week-end au 3e festival I Love Science. Expériences, labos, animations, expos, ateliers et conférences les attendent au Heysel. Parmi les activités proposées: fabrication de désinfectant pour les mains à partir de déchets de cuisine, chaise de simulation spatiale, construction d’une radio FM, programmation d’un jeu vidéo, stickers, puzzle et gravure au fablab, vélo solaire, tri des déchets d’un smartphone, décryptage des tornades ou pilotage de drones. Soulignons-le, ce sont deux marraines qui inspireront vos kets: Asma Boujtat (Ambassadrice des Sciences 2021, WATS), qui travaille dans un labo de microbiologie, et Karine Van Doninck (Professeure à l’ULB et L’UNamur en Biologie Evolutive). Ça, c’est génial.

Apprenez à désapprendre

«Désapprentissage»: curieux thème pour la 3e édition de l’Archiweek, cette semaine consacrée à l’architecture bruxelloise. C’est le bureau 51N4E qui en est à l’origine. Pour ces architectes, l’idée est d’oublier ce qu’on connaît de l’architecture pour redécouvrir la ville. Mais aussi, vu la crise environnementale, désapprendre notre façon d’habiter pour trouver de nouvelles habitudes. Autour de ces questions, vous pourrez visiter 20 sites sélectionnés pour leurs caractéristiques liées à la propriété, la flexibilité et le rassemblement. Dont la Bourse, la brasserie du Brussels Beer Project, l’Infrabel Academy, Molenwest, l’école Arc-en-Ciel, la tour Victoria (ex-IBM)les logements sociaux modulaires Woonbox, le Circularium, le Centr’Al, le Résidence Palace, un potager collectif sur le toit d’un supermarché ou encore des pocket parcs. Ces 20 sites pourront aussi être reliés en pédalant avec Pro Velo. Attention: tout se passe par réservation, covid oblige.

Un p’tit film avec vos p’tits?

Ce week-end à Flagey, c’est un très qualitatif programme de courts-métrages qui attend vos kets dès 4 ans. Un âge riquiqui pour une séance de ciné, et c’est à souligner. Se succéderont «10 petites pépites sans paroles à destination des tout-petits, issues de la compétition du festival Anima, cuvée 2021». Où sont annoncés «beaucoup d’oiseaux, d’étoiles, un lynx et une gentille sorcière». Notre coup de cœur à nous va à « Jumeaux feuillus », une prouesse tout en fondus enchaînés d’Emmanuel Ollivier et Antoine Pateau. Foncez! (14h à Flagey, 7,50/6€).

Avec vos plus grands, vous pouvez aussi prendre la direction de la Cinematek où Anima concocte un focus de 16 séances (en cours) autour de la stop-motion. Ce 16 octobre à 15h, c’est « Max & Co » qui est à l’affiche (5/2,50€). Une critique sociale sur fond de magouilles chez «Bzz & Co», fabrique de tapettes à mouches. Où interviennent savant fou, patron véreux, mouches géantes et sauveurs adolescents. Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour se frotter aux dérives du capitalisme.