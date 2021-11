Le cirque joue au vogelpik

Ça s’appellepuisque l’événement se tient sur deux journées similaires. L’événement gratuit organisé par UP – Circus & Performing Arts dans sa nouvelle base d’Osseghem revient ces 12 et 13 novembre pour "se jouer des distances, de l’espace, de l’air et de la liberté, tellement malmenés ces derniers temps". Ces vendredi et samedi, la "soirée-spectacle interactive Vogelpik" se tient sous chapiteau et réunit une douzaine d’artistes qui promettent de "croiser leurs univers". Chaque soirée se terminera comme il se doit par une afterparty où, en plus d’un concert, s’annonce "un karaoké nordique" bien de saison. Pour être dans le thème, préférez donc la chapka au nez de clown.

+ "3e Nuit du Cirque", ces 12 et 13 novembre dès 18h30 à UP – Circus & Performing Arts, 50 rue Osseghem à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, gratuit sur réservation, n’oubliez pas votre Covid Safe Ticket

Bilingue déglingue

Autre rendez-vous calibré pour les kets:. L’idée est de transposer les spectacles d’une communauté linguistique à l’autre, pour décloisonner les publics et les ouvrir d’autres langages ou culture puisqu’outre la Flandre et la Francophonie, Pays-Bas, Angleterre, Norvège ou France sont invités à la fête. Certains spectacles sont joués dans les deux langues nationales, d’autres sont surtitrés, et la majorité est sans parole. Vos enfants y croiseront un tribunal loufoque, une sortie de sac-poubelle burlesque, un fond de frigo défaillant, un jongleur tentant d’épargner la boue à son costard, des roadies chevelus dans la boue, des dresseurs d’animaux marins, un soleil carré, la chambre d’une enfant rebelle ou des coiffeuses nomades.

+ "Export/Import", jusqu’au 14 novembre au Bronks, à la Montagne Magique, au Marni et au Kaaitheater, 5/8/10€

Des bouquins qui donnent la banane

C’est un incontournable des actions de charité, mais aussi des amateurs de livres:revient jusqu’au 17 novembre. Des milliers de bouquins vous y attendent, bien classés dans les centaines de caisses de bananes que les bénévoles aux gilets rouges couvent amoureusement durant toute l’année. Et pour cette édition, il y a du rab: covid oblige, le rendez-vous 2020 a été annulé, ce qui a grossi les stocks dans l’immense garage des ambulances. La Croix Rouge annonce ainsi "100.000 livres de tous styles, de 50 centimes à 5€, excepté livres rares et curiosités". Les recettes financeront les actions de solidarité de la Croix-Rouge à Bruxelles, notamment auprès des personnes sans-abri et familles précarisées.

+ "Bouquinerie de la Croix-Rouge", jusqu’au 17 novembre de 10h00 à 18h00 au siège de la Croix-Rouge, 96 rue de Stalle à 1180 Uccle, tram 4 arrêt "Wagon". L’événement se tient sous Covid Safe Ticket.

Le monde atterrit à Jette

13e édition pour, qui revient après une annulation covid. 6 concerts sont programmés dès 18h, en alternance sur deux scènes: Ana Diaz, Piwi Leman, Soul T, Kermesz à l’Est, Schroothoop et Nikitch & Kuna Maze. Soit une programmation "entièrement belge et locale" qui, selon la formule qui a fait ses preuves, mélange les genres rock, soul, afro, flamenco, jazz, musique balkanique, hip-hop, world et electro pour vous faire "voyager au bout du monde". En bonus: un bar local et de quoi casser la croûte sans se ruiner. Le CST sera exigé à l’entrée mais l’organisation annonce des tests gratuits (entre 18 à 20h) en "soutien à la liberté individuelle".

+ "Jam’in Jette Indoor", ce samedi 13 septembre dès 18h au Centre Culturel de Jette, boulevard De Smet de Nayer 145 à 1090 Jette, 8€, sous CST (tests gratuits sur place)

Buvez solidaire

Le Tri Postal à Saint-Gilles accueille tout ce week-end. 6 brasseries sont annoncées: Brasserie de La Lesse, La 100 Pap, La Biche de Saint-Gilles, la Micro-Brasserie Darwin, Mobius Beer et Illegaal. Pour les assoiffés de connaissances, des "dégustations tours" décrypteront les principes qui gouvernent ces brasseries d’un genre nouveau alors que des organisations défendront les principes de la coopérative ou du circulaire. Vous boirez donc moins idiot en attendant les concerts prévus samedi dès 20h. Et puis, sachez que tous les bénéfices du bar seront reversés aux causes soutenues par ces brasseurs. De quoi satisfaire les palais les plus exigeants tout en buvant utile.

+ "Brassicole Solidaire", ces 13 et 14 novembre dès 14h au Tri Postal, avenue Fonsny 48 à 1060 Saint-Gilles (gare du Midi), 2€/12€ (avec dégustation), sous CST.