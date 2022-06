Tension maximale

Si vous piochez régulièrement dans nos conseils sorties, vous savez qu’on y aime bien le Musée Art et Marges.L’expo printanière "Haute Tension" y est prolongée durant les mois d’été.Et encore une fois, elle vaut le coup.Les œuvres rassemblées y entrelacent la "tension" des fils tendus et la "tension" du geste énergique.L’expo commence dès le trottoir avec une fresque toute fraîche. Ensuite, on s’immerge dans des entrelacs de traits, des toiles d’araignées crayonnées, des pelotes de fils ou de matériaux de récup colorés, des dizaines de milliers de traces de bics où le regard finit par se flouter, se noyer.Et on y danse dans le mouvement obsessionnel des bras des artistes.Que vous pouvez imiter dans une œuvre participative. Bien vu: un parcours collé au ras du carrelage guide les enfants dans leur découverte.À l’étage, ils apprécieront aussi quelques œuvres des collections permanentes d’Art et Marges.On y croise têtes couronnées, paysages spatiaux et HLMde banlieue.Où on doit bien avouer avoir eu un faible pour cette kermesse de tissu tapissée de friteries.Elle vient du nord de la France mais aurait pu naître dans les Marolles.

+ "Haute tension", au Art et Marges Museum , expo prolongée jusqu’au 21 août 2022, rue Haute 314 à 1000 Bruxelles, du mardi au dimanche de 11h à 18h, 4/2€.

Festival muet qui fait grand bruit

Le cirque et les arts de la rue sont de sortie ce week-end à Berchem-Sainte-Agathe.Le concept du Visueel Festival Visuel est bien vu à Bruxelles: une programmation 100% sans parole.De quoi parler autant aux francophones qu’aux néerlandophones et à tous les autres habitants de la capitale. Ambition de cette 17e édition mitonnée par les centres culturels Archipel 19 et De Kroon: "nous ramener aux racines de notre existence dans un bain végétal". Vous y verrez "des buissons acrobates en quête de sens, du vide, du rien, des cailloux qui bougent, du gazon qui danse et des corps qui glissent sur l’eau". Le programme est gourmand: il prévoit une quinzaine de spectacles et installations, dont certains ont lieu en continu.

+ " Visueel Festival Visuel ", dès 14h au GCDe Kroon et alentours, rue J.B. Vandendriesch 19, 1082 Berchem-Sainte-Agathe, gratuit

Premier festival Taktik

Les jeunes sont attendus au Théâtre National ce week-end où leurs pairs du Comité J leur concoctent un festival sur mesure.L’ambition du premier Taktik est bien là: "un festival par et pour les jeunes de 13 à 17 ans". C’est Bruxelles Laïque qui a invité une dizaine d’ados à phosphorer sur ce rendez-vous.Ils se sont lancés en 2020 mais la pandémie a repoussé deux fois leurs ambitions à dévoiler ce projet.Enfin, leur moment est arrivé.Rayon fun, les jeunes transforment la grande salle en village.S’y implantent un skatepark, une piste de danse, des fourneaux, des consoles de jeu vidéo.Des concerts sont prévus (Luv Resval et Chilla).Mais l’idée est aussi de réfléchir. Au menu: climat avec Adélaïde Charlier et Zakia Khattabi ou harcèlement avec Philippe Close et Maïté Meeûs, fondatrice du compte Instagram @balance_ton_bar. Surtout, ils comptent parler de l’école. "Leur" école. Avant de divulguer leurs pistes à la Ministre Caroline Désir. Et ils préviennent: "on a hâte de débattre, c’est pas le bureau des plaintes!"

+ " Festival Taktik ", ces 25 et 26 juin 2022 au Théâtre National, tout est gratuit, mais sur inscription.

Des œuvres (et vous) chez eux

Le principe est génial: durant la fermeture du Musée d’Ixelles, des habitants accueillent des œuvres chez eux durant un week-end.Le "Musée comme chez Soi" revient ce week-end dans le quartier Blyckaerts-Malibran. 10 œuvres sont à voir dans autant d’intérieurs privés. Les participants peuvent piocher dans les collections et ainsi y sélectionner l’œuvre qui leur parle et présenteront aux visiteurs. Il s’agit en ce tout début d’été de la 7eédition, la première depuis décembre 2020 et une visite virtuelle depuis Zoom.Pas question de visioconférence ce dimanche 26 juin: le rendez-vous est donné dès 13h au point d’info de la place Blyckaerts. Un quartier "moins fréquenté" par le musée qui s’est concentré jusqu’ici entre Fernand Cocq et porte de Namur. Et où sont déjà annoncées les 3 prochaines éditions.

+ " Musée comme chez Soi ", dès 13h ce dimanche 26 juin 2022 à partir de la place Blyckaerts, parcours dans 10 intérieurs privés du quartier, gratuit

Ardent cinéma au BRIFF

Ça sera pas facile de passer entre les gouttes ce week-end.Le BRIFF tombe donc à pic. Ce Brussels International Film Festival propose des films inédits dans nos salles pour sa compétition internationale, une sélection européenne par des réalisateurs et réalisatrices francophones (des rues d’Athènes aux grottes italiennes), une compèt’nationale "made in Belgium" 100% 2022 (des hautes sphères de la finance aux parkings pour camionneurs), quelques films avec l’invitée d’honneur Fanny Ardent, un focus sur le ciné français ou un autre sur le ciné italien des années 50-60.Deux docus en "séances spéciales" attisent enfin notre curiosité."Mad in Belgium" d’Yves Montmayeur d’une part, sur les faussaires, menteurs, baratineurs de la belgitude cinématographique.Et "Brainwashed: Sex-Camera-Power" de Nina Menkes d’autre part, qui rembobine 80 ans de 7eart pour y débusquer le fameux "male gaze", ce regard masculin sur les femmes qui contribue aux inégalités et harcèlement dans l’industrie du ciné et ailleurs.