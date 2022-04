La compagnie des Nouveaux Disparus est une troupe de théâtre itinérant qui a pour philosophie de démocratiser l'accès à la culture et de la diversifier. Jamal Yousfi, son directeur artistique, cinq comédiens et une chanteuse donneront deux spectacles et un concert pour les Molenbeekois (et les autres bien sûr) du côté de la gare de l'ouest.

Le premier spectacle, "la yourte mauve" aborde la question du vivre-ensemble. Il sera donné ce samedi et dimanche à 14 h. Le second spectacle, "mon fils est un démon" aborde quant à lui la difficile thématique des attentats de Bruxelles du point de vue des parents, et sera joué à 18 h samedi, et 16 h dimanche. Enfin, samedi à 16 h, un concert sera donné. L'entièreté des évènements sont gratuits, mais un chapeau passera dans les rangs pour ceux qui le peuvent et le veulent. Le public pourra également profiter d'un iftar partagé une fois le soleil tombé.

La compagnie des Nouveaux a pour objectif de poser des questions. "La yourte a été construite à Laeken, en réflexion avec le public. C'est le fruit de quinze jours de vrais échanges avec le public." En se rapprochant du public, Jamal Yousfi aborde des thèmes et des manières de faire du théâtre au plus proche des intérêts du public, tout en l'éveillant. Si la troupe parcourt cinq quartiers populaires de Bruxelles pour y présenter ses créations. Et pour preuve, ils seront présents également à l'Hunderenveld à Berchem-Sainte-Agathe le week-end du 30 avril. "J'ai envie de changer le regard de la société sur les thèmes qu'on aborde, de changer la société même, confie Jamal Yousfi, c'est ma manière d'apporter mon petit édifice à la société."

