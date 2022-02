En cabane à Jette

Lea trouvé la formule pour organiser sondans le contexte des mesures sanitaires. Aussi, ce sont des petits groupes de 12 personnes qui sont invités à chaque spectacle et atelier, dans les cabanes du CC Jette et à la bibliothèque. Comme son nom l’indique, ce rendez-vous s’adresse aux plus jeunes, dès la naissance. Les enfants s’installeront donc dans leurs petits repaires pour participer à des concerts, contes dansés, ateliers culinaires, séances d’écoute, installations sonores… Et construiront des cabanes et des rêves.

+ "Festival 0 > 6", au CC Jette et à la Bibliojette, ce samedi 5 février de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h. N’oubliez pas de réserver. Pas de CST exigé pour les adultes. Prix libre entre 1 et 20€ euros, prix suggéré 6€.

Codes-barres géants

C’est un géant de l’art contemporain doit les réalisations sont tout aussi géantes: Sol LeWitt investit plusieurs murs du Musée Juif de Belgique. Ou du moins ses ouailles puisque le New Yorkais est décédé en 2007. Ce sont donc ses assistants et les étudiants en art du monde entier qui perpétuent ses installations. Ce qui tombe bien, c’est que Sol LeWitt a laissé des instructions ultraprécises pour ses "wall drawings": celles-ci faisaient entièrement partie de son art, dit "conceptuel". Avec lui, la valeur de l’œuvre est dans l’idée plus que dans sa matérialité. Sachez donc si vous vous plantez devant ce mur quadrillé hypnotique ou cette étoile multicolore à la netteté subjugante… qu’ils seront détruits au lendemain de l’expo. Celle-ci revient aussi sur les connexions belges et bruxelloises de la star minimaliste, dont ses lambris pour le CHU de Liège ou le dallage de La Monnaie.

+ "Sol LeWitt. Wall drawings, works on paper, structures (1968 – 2002)", au Musée Juif jusqu’au 1er mai 2022. 12/7€/gratuit moins de 12 ans.

Le MIMA déballe sa collection

Difficile de monter une nouvelle expo en temps de pandémie?a la parade dès ce week-end: le très ludique musée molenbeekois dévoile pour la première fois sa collection permanente, histoire de fêter ses 5 ans. Les habitués de l’ancienne brasserie de briques y retrouveront quelques noms croisés là-bas depuis la fondation du lieu: Alicia McCarthy, Bonom, Brecht Evens, Daniel Johnston, Elzo Dirt, Hell’O, Jean Jullien, Joan Cornellà, Laurent Durieux, Maya Hayuk, Mon Colonel & Spit, Parra, Sarah Albert, Sozyone Gonzales… De quoi s’offrir un résumé de l’esprit MIMA, coloré, joueur et multifacette, à cheval entre street-art et création contemporaine. Dans ce catalogue, on espère voir se réduire le plus vite possible l’écart entre le nombre d’hommes et de femmes.

+ "MIMA Reload", jusqu’au 29 mai 2022 au MIMA, 39-41 quai du Hainaut, 1080 Molenbeek, 7,50/11,50€, 3€ entre 6 et 12 ans.

Moules-frites spatiales

Sans ce musée, la culture bruxelloise serait un peu comme un cornet de frites sans mayo. C’est pourquoi on salue avec gourmandise la nouvelle expo du croustillant, à Forest. Celle-ci s’appelle "Belgicismes" et se consacre au collagiste François Liénard. L’absurde, le surréalisme et les moules-frites en seront, ainsi que Batman, le Christ, des lapins géants, les mineurs du Borinage ou les missionnaires du Congo. Comme décors: la campagne flamande de Van Eyck, le Mont des Arts, le Palais Royal ou la Grand-Place au ciel tapissé des noires coquilles de notre mollusque national. Attention: Home Frit’Home n’ouvre que ce week-end et chaque premier week-end du mois jusqu’au 7 avril, jour du finissage.

+ "Belgicismes, de François Liénard". Vernissage ce vendredi 4 (18h-21h30) et expo ces 5 et 6 février, puis les premiers week-ends du mois jusqu’au 7 avril à Home Frit’Home, rue des Alliés 242 à 1190 Forest. Gratuit.

Vieux chiffons à Tour & Taxis

Il y aura. L’organisateur de ce Voddemet (soit "marché aux chiffons") présente l’événement comme une brocante et marché vintage, qui accueillera particuliers comme professionnels de la seconde main. L’occasion aussi de vous amarrer dans la toute nouvelle halle alimentaire de Tour & Taxis où 10 concepts food bruxellois à succès ont été réunis. Le week-end, des activités pour enfants sont prévues.

+ "Voddemet", ce dimanche 6 février à la Gare Maritime de Tour & Taxis, dès 10h, gratuit sous CST.