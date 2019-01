La ministre bruxelloise du Logement Céline Fremault (CDH) a décidé de prendre des mesures radicales à la suite de l’audit accablant sur Le Logement molenbeekois révélé par La Libre. Cet audit est “sans appel et constate des manquements extrêmement graves dans la gestion de la SISP (N.D.L.R Société immobilière de Service Public) notamment en matière de marchés publics, en matière de gestion des charges locatives, en matière de gestion du personnel et de la politique salariale”. Ces constats sont la preuve d’un “dysfonctionnement global et généralisé”, nous a-t-elle expliqué ce lundi en réaction à l’article de La Libre.

Au vu de ces “constats accablants”, elle demande à la SLRB (société de tutelle du Logement molenbeekois) de prendre toutes les mesures qui s’imposent. Comme le prévoit l’article 78 du Code du Logement, la ministre CDH veut que “l’exercice des compétences des organes du Logement molenbeekois soit suspendu et que la SLRB s’y substitue pendant la période de régularisation".

"Après avoir lu un tel rapport, il n’est en effet absolument plus possible d’avoir la moindre confiance dans les organes de gestion de la SISP. A ce stade, ceux-ci ne paraissent plus en mesure de redresser la situation. Il en va du respect des travailleurs de la SISP et des candidats locataires de celle-ci”, précise-t-elle.

Cela signifie donc que le comité de direction présidé par Alain Bultot, considéré comme proche du PS, sera suspendu le temps que la situation soit régularisée. Tout comme le conseil d’administration dont la présidence est assurée depuis juin 2013 par le MR Michel Eylenbosch.

Cette annonce devrait jeter un froid au sein du comité de direction du Logement molenbeekois, qui doit normalement se réunir ce lundi après-midi.

Autre mesure forte de la ministre : elle demande à la SLRB “de dénoncer de toute urgence ces faits au Procureur du Roi qui mènera sa propre enquête”. Un Comité de direction de la SLRB se réunira dans les prochaines heures. Lors de celui-ci, “mon commissaire du Gouvernement à la SLRB réitérera ma volonté dans ce dossier”, ajoute-t-elle..

Pour rappel, Céline Fremault avait demandé à la SLRB de commanditer un audit du Logement molenbeekois suite à différentes plaintes déposées à son cabinet dénonçant des agissements très interpellants. .

Toute la question est de savoir si on assiste avec le Logement molenbeekois- qui gère un parc locatif constitué de 3.340 logements sociaux situés à Molenbeek- à un nouveau scandale du type Samusocial.