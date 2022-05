On s’en doutait, c’est désormais officiel : la cheffe de groupe Les Engagés au Parlement bruxellois et ancienne ministre Céline Fremault ne rempilera pas en 2024. Sa décision n’est pas liée à la très récente apparition d’Yvan Verougstraete, candidat à la vice-présidence des Engagés et potentielle tête de liste bruxelloise pour ce même parti aux élections régionales de 2024. "J’ai annoncé à Maxime Prévost juste après la Toussaint, en novembre dernier, mon intention de ne plus jouer de rôle au sein de la présidence des Engagés, déclare l’élue uccloise. Je ne serais plus tête de liste, ni aux premières loges lors des prochaines élections, en 2024. Je ne siégerai donc dans aucun hémicycle." Pour l’ancienne ministre très impliquée dans le milieu associatif, cette décision mûrie depuis plusieurs mois est avant tout liée à un choix de carrière personnelle.