Ce mercredi 30 mars 2022, les autorités communales schaerbeekoises ont inauguré la crèche Cérès située rue de l’Agriculture 11. La commune compte maintenant 63 nouvelles places d'accueil.

Il s’agit de la 3e ouverture de crèche en 6 mois après les crèches Altaïr et Omega, qui sont respectivement entrées en fonctions en septembre et en février dernier. L’asbl Crèches de Schaerbeek compte dorénavant 19 milieux d’accueil et plus de 750 places. Cérès devient 2e crèche de l’asbl en termes de capacité d’accueil derrière les 72 places des "petites étoiles” (rue Guffens).

L’ouverture de la crèche Cérès était prévue en 2016, mais la commune a notamment dû rompre le contrat avec l’entrepreneur qui était initialement chargé de l’exécution du projet après que de nombreux manquements aient été constatés.