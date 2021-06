Dix jours après la levée de l'obligation, de nombreux Bruxellois portent encore le masque : "C'est devenu une habitude" Bruxelles S.E.M © Cameriere

Depuis le 9 juin dernier, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur à Bruxelles. Excepté dans les zones plus denses, comme les marchés et certaines artères commerçantes, il est donc à nouveau possible de respirer à pleins poumons, sans risquer de transpirer davantage sous les fortes chaleurs actuelles. Bon nombre de Bruxellois(es) s'empressent aujourd'hui de le retirer dès leur sortie d'un magasin ou des transports en commun. Pourtant, dans les rues de la capitale, le masque buccal n'a pas totalement disparu. Chirurgical ou en tissu, il est encore porté par une partie de la population, et pas seulement la plus âgée. Dans une rue totalement vide, une jeune enseignante s'explique : "Je viens de sortir du bus et j'ai oublié que je l'avais encore. C'est devenu tellement habituel qu'on ne fait plus vraiment attention." Quelques mètres plus loin dans un autre quartier, un retraité a lui aussi adopté ce réflexe. "Je ne savais même pas que ce n'était plus obligatoire mais j'ai fini par m'y faire donc je le porte surtout par habitude." Reportage.