Un peu partout dans Bruxelles, des réveillons de Noël ont été organisés bénévolement pour les plus défavorisés.

Entre récoltes de cadeaux, repas organisés, nourriture distribuée, chorale et événements divers, les initiatives pendant les fêtes sont nombreuses dans la capitale.

Plusieurs associations, ASBL et même les particuliers se sont associés pour pouvoir donner aux personnes précarisées un réveillon de Noël digne de ce nom. Pour les 1 200 personnes qui dorment dans les rues de Bruxelles, mais aussi pour les réfugiés loin de leur pays, les personnes malades, seules ou tout simplement pour les familles qui n’ont pas les moyens de fêter le réveillon de Noël, plusieurs initiatives ont vu le jour.

La DH vous en présente quelques-unes, en rappelant qu’il s’agit, évidemment, d’une liste non exhaustive.

Un Noël pour les réfugiés

Ce 24 décembre, les 350 résidents de la Porte d’Ulysse (Centre d’hébergement de la Plateforme citoyenne) ont fêté Noël au chaud. L’équipe de la Cuisine de Hanane, cuisine solidaire bruxelloise, était là pour leur préparer un festin digne d’un réveillon de Noël.

Des dizaines de citoyens ont aussi participé en laissant aller leur générosité, permettant la préparation de plus de 300 cadeaux.

Sans oublier que plusieurs hébergeurs bénévoles ont aussi passé Noël avec ceux qu’ils accueillaient.

Un Noël pour 1000 personnes

Comme chaque année, le Samu social organise un Noël pour les quelque 1 000 personnes hébergées dans les différents centres d’accueil. "Au lieu du repas habituel il y a une entrée, un plat et un dessert. Les bénéficiaires sont aussi servis à table, alors que normalement c’est un self-service", explique Christophe Thielens, porte-parole du Samu social. "Bien sûr ça reste modeste, on fait avec nos moyens. Il y a donc un menu plus élaboré, mais aussi un sapin et des décorations de Noël."

Parmi les 1 000 personnes qui dorment chaque soir dans les centres de l’organisation, il y a aussi 210 enfants. Ces derniers ont bénéficié d’une action en collaboration avec l’ASBL Solidarité Grand Froid, récoltant des cadeaux. "Les enfants ont pu aussi rencontrer le Père Noël", raconte Christophe Thielens. Au total, 26 bénévoles ont aidé à organiser cette soirée, parmi tous les centres de la capitale.

Un Noël pas comme les autres au cimetière d'Ixelles

Cette année, Stéphane Groyne a décidé d’organiser un réveillon de Noël pour les sans-abri du cimetière d’Ixelles. Il a donc invité une quarantaine de SDF à venir manger le 24 décembre. "La commune d’Ixelles m’a donné une salle, et presque tous les commerçants du quartier m’ont aidé", explique Stéphane qui a lui-même connu la rue.



"Chaque commerçant m’a donné une enveloppe pour m’aider à tout organiser, le Délitraiteur m’a fourni la moitié des plats préparés gratuitement, le magasin Velvet m’a donné des bonnets et des gants, le Corner m’a donné de quoi participer à l’achat des boissons, Hema a donné du chocolat. J’ai eu tellement d’aide de tous les côtés."

Ce repas de Noël incluait un apéritif vers 19 h 30, composé de bulles et de petits zakouskis. Ensuite, un repas du Délitraiteur était servi aux invités avec du vin, avant de passer aux desserts : de délicieuses mignardises de chez Sogno d’Italia. Le tout accompagné d’une distribution de cadeaux, butin récolté suite à l’appel aux dons fait préalablement par l’organisateur. Et avant le réveillon, les invités ont pu se refaire une beauté gratuitement chez le coiffeur du coin Jean Louis David.

"Il y a de plus en plus de sans-abri au cimetière d’Ixelles, il fallait faire un geste", témoigne Stéphane Groyne qui lancera son ASBL Abou du Coeur dès le mois de janvier.

Une récolte de cadeaux pour les plus démunis

Pour la deuxième année consécutive, une action Make a Gift a été organisée sur les trois sites du CHU Brugman pour récolter des boîtes de cadeaux contenant dix aliments et boissons, ainsi qu’une carte de voeux. Ces trésors ont été distribués pendant la période des fêtes de fin d’année aux sans-abri et aux personnes précarisées.

En parallèle, c’était aussi le retour des food-trucks qui ont marqué l’arrêt sur les sites des CHU Brugman Horta, Brien et Reine Astrid pour célébrer la fin de l’année avec les personnes malades.

Enfin, les patients et le personnel du site Brien ont une nouvelle fois profité de la beauté de la chorale de la Brussels Chamber Choir qui est venue chanter dans le hall de l’hôpital.