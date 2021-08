Ces jeunes Molenbeekois qui "préfèrent la mort au vaccin" Bruxelles Sylvain Anciaux © BELGA

Les jeunes en situation précaire et racisés sont en retard, voire réticent à la vaccination. Renaud Maes, professeur de méthode de recherche à l’Université Saint-Louis de Bruxelles et rédacteur en chef de la Revue Nouvelle a questionné 25 jeunes Molenbeekois(es), "toutes et tous issu(e)s d'un milieu précaire, elles et eux-mêmes en situation de précarité, tous racisé(e)s, toutes et tous molenbeekois et toutes et tous non-vacciné(e)s". Les argument avancés par ces jeunes opposé(e)s au vaccin font froid dans le dos. Ils démontrent la violence et le mépris envers ces communautés.