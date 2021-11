Nous sommes déjà à la mi-novembre et, alors que les nuits se font de plus en plus froides, de nombreux dispositifs d’hébergement bruxellois affichent déjà complet.

Les principaux centres d’aide aux sans-abri, dont le Samusocial, la Plateforme citoyenne, la Croix-Rouge, etc. parlent d’une forte augmentation du nombre de sans-abri, dont notamment des familles. Selon Christophe Thielens, le porte-parole du Samusocial, "il n’y a pas vraiment de ‘plan hiver’. Le gouvernement bruxellois actuel tend vers une politique qui ne se veut pas saisonnière ni dépendante du thermomètre".

En effet, le gouvernement privilégie la réinsertion des sans-abri à un domicile durable. "On passe d’une logique de crise à une logique où on oriente vers le logement", ajoute François Bertrand, le directeur de Bruss’help, le centre d’études, de coordination et d’orientation pour les acteurs de l’aide d’urgence et d’insertion. Ce dernier parle de 2 694 places disponibles cette année en centres d’urgence et en centres d’insertion. Il ajoute 182 places dans des hôtels réquisitionnés et 500 places dans des dispositifs d’occupation temporaire de bâtiments. Pourtant, le nombre de sans-abri en Région bruxelloise s’élève à plus de 5 000 personnes (chiffre 2020). Aussi, un nouveau profil de sans-abri apparaît, celui des familles, de plus en plus nombreuses depuis la crise Covid.

Il y a quelques jours, le Samusocial annonçait pouvoir héberger plus de 750 personnes par nuit, dont 391 familles avec enfants. À ces chiffres s’ajoutent 150 places hivernales disponibles à partir de la fin de la semaine. De plus, le nouveau centre du Samusocial à Anderlecht permettra dès demain d’accueillir 160 personnes vulnérables, dont 45 qui nécessitent un encadrement médical.

"Le nombre de places est plus élevé que d’habitude pendant l’année car des places se sont ouvertes depuis la crise Covid. D’abord pour augmenter la capacité à cause du couvre-feu, et pour pouvoir confiner les sans-abri", explique Christophe Thielens.

Le Samusocial fait aussi intervenir des équipes mobiles, primordiales pour identifier les personnes les plus vulnérables. Mais le porte-parole se veut méfiant pour cet hiver. "On a peur des vagues de grand froid. On refuse chaque soir des familles avec enfants et, vu la demande, on ne pourra pas changer ça d’ici l’hiver."

La Croix-Rouge craint la hausse du prix de l’énergie

La Croix-Rouge a elle aussi enclenché son plan hivernal depuis le 1er novembre. Elle a observé une augmentation des aides de 32 % depuis la crise sanitaire, soit mars 2020, par rapport à 2019. Cet hiver, elle craint les conséquences de l’augmentation du prix de l’énergie et de voir certaines personnes choisir entre se chauffer ou se nourrir.

Ce vendredi, un comité se réunit pour discuter de problématiques liées à l’accueil des sans-abri. L’objectif est d’augmenter la capacité de logements à Bruxelles. Les doléances seront envoyées au gouvernement bruxellois, dans l’espoir d’une réponse du ministre Alain Maron.

Charlotte Egli