Cette fois-ci, c'est donc la bonne. Sur ces 200 logements, 80 seront proposés à la vente. Il s'agira de logements dits moyens. Ils seront développés par Citydev. Les 120 autres logements seront dits sociaux et seront proposés à la location. Soit un ratio d'un tiers / deux tiers. Le projet prévoit également une crèche et une maison de quartier. Ces logements seront construits sur une zone de 5 hectares - le site fait 9,3 hectares au total. Budget estimé : environ 50 millions d'euros. Dans son projet, l'architecte a repris le principe de la cité-jardin avec des unités de logement unifamiliales à entrées séparées mais aussi trois immeubles de logements (maximum R+3) en entrée de site, avec des abords et toitures verdurisés. "Cette typologie spécifique s’inscrit dans le prolongement de la cité-jardin adjacente du Vieux quartier de Joli-Bois", rassure la commune. Le projet ne nécessite pas de modification du PPAS. Le reste du site - soit 4,3 hectares - accueillera des projets à vocation culturelle et/ou sociale, des projets d'agriculture urbaine et de distribution alimentaire (marché solidaire, épicerie/restaurant social, etc.) ainsi qu'une filière d'insertion socioprofessionnelle. Une zone, déclarée non bâtissable, n'a pas encore fait l'objet d'une affectation particulière. Enfin, la dernière zone préservera les jardins familiaux et potagers existant sur le talus bordant le site. Un plan d'eau sera par ailleurs aménagé en bas du site (côté avenue des Dames Blanches). La région prévoit de délivrer les premiers permis en décembre 2023.

La Société régionale du logement bruxellois (SLRB) et Citydev construiront 200 logements sur le site des Dames Blanches à Woluwe-Saint-Pierre. La commune et la région (SLRB et gouvernement bruxellois) sont enfin parvenues à un accord après plus quarante années de querelles, projets inaboutis, coups de gueule dans la presse, etc. Chaque partie étant soucieuse de protéger son électorat...