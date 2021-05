Du neuf dans la campagne de vaccination à Bruxelles: comme le rapporte la RTBF, le délai entre deux doses d'AstraZeneca va être raccourci. En effet, il passera de 12 semaines initialement à 8 semaines.

La question qui vient immédiatement est alors la suivante: pourquoi un tel changement entre les deux injections? Nos confrères expliquent que cette intervalle plus long constituait un obstacle pour pas mal de Bruxellois comparativement aux autres vaccins, qui ne nécessitent qu’un mois environ. La Cocom a donc demandé à prendre en considération la fourchette la plus étroite, sachant que les recommandations étaient "entre 8 et 12 semaines". Ce délai plus court va permettre de libérer davantage de créneaux de vaccination mais également d'écouler plus de stocks de vaccins AstraZeneca.

A noter que la Wallonie étudie cette possibilité de racourcir également le délai, mais envisagerait pour sa part 9 semaines entre deux injections. La règle ne vaudrait alors également que pour les nouveaux vaccinés, pas pour ceux qui ont déjà réçu leur première dose. Mais tout cela doit encore être décidé et officialisé.