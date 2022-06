Changements de taxes à Saint-Gilles : le co living “menace pour l’accès au logement Bruxelles M.D. Deux modifications de règlements taxes ont été adopté ce jeudi en conseil communal. © DR.

Changement de calcul pour les taxes sur les immeubles inoccupés. La commune passe d’un forfait de 600 euros plus 400 euros par étage à un forfait de 600 euros par mètre courant de façade. Le tout multiplié par le nombre de niveaux inoccupés (hors cave et combles). L’an passé avec 350 dossiers, la commune à dégagé 640 000 euros grâce à cette taxe. Une somme qu’elle espère augmenter. l’autre nouveauté réside dans les exonérations. Si un propriétaire signait une convention d’occupation précaire avec un artiste une œuvre de bienfaisance pour un parking à vélo pour le rez-de-chaussée de son immeuble inoccupé, il pouvait être exonéré. Maintenant, ce cas est élargi à l'accueil de “collectifs œuvrant dans le cadre du logement d’utilité sociale ou de (ré)insertion par le logement.”



Cibler le co-living



La taxe meublée est également modifiée. Pour les propriétaires, elle s’élève à 350 euros par logement meublé loué. Hormis une hausse du montant, Jean Spinette (Ps), échevin en charge des Finances, a surtout voulu ajouter une nouvelle cible : le co- living. Invoquant les risques de la subdivision d’habitation pour le patrimoine et pour le cadre de vie des riverains, l'édile souhaitait “clarifier leur statut.” “Le co-living pose aussi des problèmes d’accès au logement, les sociétés qui rachètent des maisons pour le subdiviser prennent la place de familles. De plus, les loyers dans ses types d’habitation sont plus élevés." Les sociétés de co living devront donc payer 350 euros multipliés par le nombre de chambres meublées qu’elles louent



Les habitats intergénérationnels, encouragés par la commune, sont exonérés de cette taxe ainsi que les propriétaires qui cèdent la gestion de leur bien à l’Agence immobilière sociale étudiante (loyers modérés pour les étudiants).



Au conseil, le PTB de Loïc Fraiture a soutenu ce changement. Plus septique, Le MR de Marc Naether préfèrerait un plan d’ensemble pour limiter le co living. Il doute de l’applicabilité du changement et craint une répercussion sur les loyers.