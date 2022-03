La Stib vient de lancer une nouvelle phase d’un mois de travaux au carrefour entre les avenues Oscar Van Goidtsenoven, Coghen et des Sept Bonniers. Niveau transport en commun : pas de changement. Le T51 reste dévié entre Albert et Globe jusqu’en novembre. Pour les voitures, le carrefour est pour le moment fermé pour descendre la chaussée d’Alsemberg et pour emprunter l'avenue des sept Bonniers et l’avenue Van Goidtsenoven.



© William Deboulle

Pour le reste de la chaussée d'Alsemberg, le calendrier se complique. Entre la rue de Messidor et l’avenue de Floréal, la rénovation des trottoirs est en cours. Actuellement fermé, le tronçon passera à sens unique dans la direction de l'Altitude 100 le 28 mars. Le tronçon Messidor-Cottages sera fermé totalement à partir du 28 mars pour la rénovation des trottoirs. Enfin, le passage entre la rue des Cottages et l’avenue Coghen sera à sens unique également à partir du 28 mars pour 4 semaines de pose des canalisations, sachant que le carrefour suivant est fermé par la Stib. Puis, ce même passage sera fermé à la circulation entre juin et septembre pour la réfection des trottoirs.



© Plan de circulation au 28 Mars - La commune

“Le fond ou la forme non”

Nous avions rencontré les commerçants du bas de la chaussée il y a quelques mois. Cette fois, nous remontons vers la rue de Messidor et rencontrons une commerçante, plutôt ironique :La Région octroie une prime aux commerçants qui subissent les travaux. La demande pour cette prime doit être introduite dans un certain délai à partir du début des travaux.

En-dehors de l’aspect administratif, cette commerçante raconte les difficultés liées à la gestion des stocks avec les fermeture à répétition. “Je dois commander une certaine quantité, mais s'il y a moins de passage, il y a moins de débit et certains produits périment. Je suis quand même chanceuse, moi cela fait bien longtemps que j’ai remboursé mon prêt."

Djaffer n’a pas cette chance. Lui, a bien reçu sa prime de “2000 euros”, mais il doit payer un loyer. “La prime à payer un mois.” Ce tailleur estime avoir 50 % de clients voisins et 50 % qui viennent en voiture : "forcément, on a ressenti les travaux”. Il estime son manque à gagner depuis septembre à “6.000 ou 7.000 euros”.



© William Deboulle



Un peu plus bas, on trouve Meat Mozart, le manager, Tiago, qui se plaint surtout des timings. “Ici, la rue a été fermée juste à la réouverture des restaurants. Ce n'est pas de chance. Mais ce que je trouve frustrant ce sont les ouvertures et fermeture aux voitures à répétition. Une fois, c’est Vivaqua puis la Stib. Au lieu de tout faire d’un coup, ils ouvrent puis ils ferment. Je n'imagine pas les frais [...] On a dû prendre un voiturier pour les soir maintenant et on a eu des annulation des personnes qui ne savait pas se garer pendant 30 min. Et puis le riverains, le pauvre, avec les place de parking en mois ... Nous on va avoir des trottoirs plus larges. C'est bien. J'espère qu’ils nous laisseront au moins faire une plus grande terrasse”.

Enfin, vers le croisement avec la rue Vanderkindere, nous rencontrons un opticien, “Les travaux, il faut bien les faire. C’est embêtant pour les personnes âgées ou handicapées qui viennent me voir en taxi. J’ai dû aller en chercher au coin de la rue 4 ou de 5 fois la semaine dernière. Sinon, ici, la rue n’est plus commerçante comme plus bas. Les gens qui rentrent dans le magasin, ils viennent pour moi, ils ne se baladent pas par hasard. Donc, pour le moment, ça va. Ce sera plus compliqué quand ils feront les trottoirs.” Ce qui ne devrait plus tarder vu le secteur.

Propreté : toujours un problème

Ces commerçants sont plusieurs à se plaindre de propreté. Au Meat Mozart, on nous explique que les poubelles étaient stockées pendant des semaines devant le restaurant. Plus bas dans la rue, on ironise : “C’est une super idée de mettre des poubelles, ce serait aussi une super idée de les vider.” Il y a trois mois, la commune s'était déjà plainte de devoir intervenir dans la collecte des déchets de la chaussée qui devrait être gérée par la Région.