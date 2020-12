Christina, patronne d’établissement, nous montre ses comptes : "Mon chiffre d’affaires en 2020 est 28 % de celui de l’an passé"

C’est trop dur", pour Christina qui tient un établissement à Bruxelles. L’année a été catastrophique sur tous les plans et comme ses collègues, la jeune femme qui voit des commerces ouverts, traverse la période des fêtes avec de la rage au ventre. "Je ne pense pas que l’Horeca rouvrira en février comme j’entends dire. Je pense qu’on rouvrira vers la fin mars et je dis que je suis pour. Rouvrir trop tôt les cafés et les restaurants avec le risque de devoir reconfiner serait idiot. La belle période des fêtes est de toute façon perdue et janvier et février sont les deux mois faibles de l’année. Autant rouvrir fin mars et redémarrer du bon pied."

(...)