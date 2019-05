Le personnel soignant se rassemblera ce jeudi matin à 9h devant l'hôpital.

Le personnel soignant des unités de soins intensifs et des urgences du CHU Brugmann seront en grève dès ce soir, à 20h et ce jusqu'à vendredi à 7h du matin. Un rassemblement est prévu ce jeudi 9 mai à 9h devant l'entrée du site Horta. Le personnel soignant explique cette décision par un manque de moyens qui "ne permettent pas de fournir des soins de qualité suffisants au patient ni de travailler dans des conditions décentes".

Depuis un mois et demi, les équipes de soins intenifs et des urgences ont décidé d'unir leur force autour d'un cahier de revendications commun et spécifique à chaque service. Suite à une première mobilisation le 15 mars dernier, il a été proposé par la direction de l'hôpital de créer des groupes de travail pour travailler sur les revendications.

"Après la participation du personnel à ces groupes de travail, les solutions proposées restent à ce jour jugées insuffisantes par la majorité des soignants de ces équipes", explique le personnel dans un communiqué de la CGSP CHU Brugmann. Parmi ses revendications, du personnel qualifié en suffisance : "Nous avons besoin urgemment d'un nombre suffisant de personnel pour assurer des soins de qualité à tous." Le personnel demande également une revalorisation salariale, un remboursement intégral des frais de mobilité et un meilleur accompagnement face aux risques professionnels.