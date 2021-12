Le Cinémamed, c’est le Festival du Cinéma Méditerranéen de Bruxelles, qui existe depuis 1989. Jeudi soir, il inaugurera sa 21e édition.

Ce festival veut montrer la richesse multiculturelle belge et bruxelloise, entre le nord et le sud et sur les populations d’origines diverses.

Il partage les valeurs de la tolérance, de l’interculturalité et de l’éducation par le cinéma.

Du jeudi 2 décembre au samedi 11 décembre, le cinéma Palace, Aventure, Bozar, le Kinographe et Espace Magh vont projeter des dizaines de films durant une semaine à partir de la fin d’après-midi.

Un jury composé de grands noms du cinéma devra départager les films en compétition officielle et attribuer le Grand Prix d’une valeur de 5000 euros d’aide à la distribution, offert par la Cocof, ainsi que le Prix spécial du jury.

La soirée d’ouverture, c’est jeudi soir à 20h30 avec la présentation en avant-première du film « Mes frères et moi », de Yohan Manca.

Les billets sont déjà en vente en ligne mais aussi sur les lieux du Festival. Le CST est indispensable pour y participer.

Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place, Cinemamed se décline aussi en ligne sur la plateforme sooner.be du 3 au 19 décembre pour y découvrir des films, accessibles à 3,99 euros/film ou 14,99 euros pour l’entièreté de la sélection Cinemamed.