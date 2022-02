Cinq ans après la mort de Sabrina et Ouassim, on ne sait toujours pas s'il y aura un procès : "La partie adverse n'a même pas fait preuve d'empathie envers les familles des victimes" Bruxelles Sylvain Anciaux

Le 9 février dernier, la chambre des mises en accusation renvoyait devant le tribunal les trois policiers impliqués dans la mort de Sabrina et Ouassim, en juin 2017, survenue pendant une course-poursuite avec trois voitures de police, avenue Louise. "Normalement, l'inclupation vient assez vite après les faits, ici, il a fallu attendre cinq ans", explique au micro, devant une grosse trentaine de personnes réunies devant le Palais de Justice ce matin, Selma Benkhelifa, du cabinet de Joke Callewaert, avocate de la famille de Sabrina. La famille avait organisé un rassemblement ce matin, place Poelaert, pour demander "justice et vérité pour Sabrina et Ouassim".