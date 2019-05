Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné vendredi à cinq ans de prison avec sursis F. V., un homme âgé de 74 ans qui a agressé sexuellement et violé durant trois ans sa petite-fille.

Les faits ont eu lieu alors que la victime avait entre 13 et 16 ans. Durant la première moitié des années 1980, l'individu aurait également violé sa propre fille. Il n'était toutefois pas poursuivi pour cela car les faits sont prescrits. Les abus ont commencé en mars 2015, alors que la jeune fille avait 13 ans. Durant un séjour de la victime et de sa soeur chez leurs grands-parents, le septuagénaire, originaire de Beersel, a commencé par peloter sa petite-fille aînée. Le lendemain, il l'avait emmené dans le nichoir se trouvant dans le jardin, où les abus avaient continué.

Des rapports sexuels ont ainsi eu lieu entre eux durant trois ans, jusqu'en septembre 2018. Lors de ses auditions, la jeune fille a pu les décrire de manière détaillée.

"Il est question de doigtés, de sexe oral et même de pénétration avec ses organes génitaux", avait dénoncé le parquet lors du traitement de l'affaire. "Il a même reproduit des scènes entières de 'Fifty Shades of Grey' (Cinquante nuances de gris). Des photos ont également été prises avec un appareil de type Polaroid, qui ont été soigneusement gardées et que la police a trouvé lors d'une perquisition, avait poursuivi le ministère public.

Selon lui, le septuagénaire a abusé sans vergogne d'une fille en plein développement pubertaire. "Il aurait commis les faits car il n'avait plus eu de rapports sexuels avec sa compagne depuis vingt ans. Tout se serait passé, pour ainsi dire, sous consentement mutuel et la jeune fille l'aurait persuadé", s'étonne le parquet.

D'après son avocate, F. V. réalise désormais qu'il porte toute la responsabilité des faits et est prêt à suivre un traitement. Le tribunal a dès lors décidé de lui infliger une peine de prison avec sursis-probation.