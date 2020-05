Un groupe de jeunes Bruxellois a voulu venir en aide aux personnes défavorisées de la région.

Solidarité : voilà un mot souvent entendu depuis le début de la crise du coronavirus dans notre pays. Face à la pandémie, de nombreuses associations ou plateformes ont vu le jour pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables durant cette crise exceptionnelle. Sans-abri, migrants ou encore personnes défavorisées : ces invisibles de la société ont pu depuis plusieurs semaines compter sur la solidarité de nombreux Belges pour garder le moral.

Parmi ces plateformes se retrouve Bxlsolidarity, un projet lancé par cinq Bruxellois dès le début du confinement. "Nous voulions venir en aide aux plus démunis", explique Aluta, un étudiant de 25 ans. "Nous ne sommes personnellement pas dans le besoin et nous voulions apporter notre pierre à l’édifice en donnant aux personnes qui ont besoin ce qu’ils n’ont pas."



Depuis deux mois, Bxlsolidarity récolte des vivres mais aussi de l'argent pour venir en aide aux personnes démunies dans la région bruxelloise. "C’est un projet basé sur les dons", avance Aluta. "Nous recevons de la nourriture, des vêtements, des produits hygiéniques ou encore de l’argent. Avec l’argent, nous faisons des courses pour acheter des vivres de première nécessité. L’idée est de donner aux gens dans le besoin un sac avec un jus, deux gaufres et des fruits. Pour les familles, le colis est plus grand avec de l’huile, du lait, des pâtes ou encore du riz. On travaille aussi en relation avec le Delhaize de Konkel et le Délitraiteur de Crainhem qui nous permettent de prendre leurs invendus en fin de journée."



Et leurs efforts payent puisque, même si les dons financiers manquent encore, l’équipe a déjà récolté 2 tonnes de vêtements et est venue en aide à 1800 migrants. "Au début, nous commencions nos journées à 9h du matin pour les finir à 23h mais nous n’avions pas vraiment de structure", commente Aluta. "Maintenant, nous avons une voiture, une camionnette et un planning plus clair. Nous récoltons les dons sur le temps de midi, nous faisons des courses l’après-midi et nous commençons nos rondes en fin de journée jusque 21h. Cela prend du temps mais le fait de voir le résultat concret de notre travail nous motive."



Soutenu par quelques personnalités belges, le projet doit désormais tenter de survivre alors que le déconfinement a débuté dans notre pays. "Roméo Elvis a fait de la pub pour nous sur son compte Instagram", remarque le jeune Bruxellois.

"Cela a créé un buzz pour nous et cela a augmenté significativement les dons durant une certaine période. Des footballeurs comme Tielemans, Batshuayi ou encore Mboyo et Vanden Borre nous soutiennent. L’objectif est désormais de tout faire pour que cela ne soit pas juste un effet de mode. Il faut essayer de tenir sur le long terme. Mais le problème reste toujours le même : pour cela, il faut des ressources financières..."



