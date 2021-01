Les parents et leurs enfants ont été transportés à l'hôpital mais ils n'étaient pas en danger de mort. La cause de l'intoxication était un brûleur à gaz défectueux, selon les pompiers de Bruxelles. La Cellule d'Urgence 112 a reçu un appel mardi soir vers 18h30 pour une famille dont les cinq membres se plaignaient de maux de tête et de nausées. Les services d'urgence se sont rendus sur les lieux, rue Godefroid de Bouillon à Saint-Josse-ten-Noode, et ont constaté que du monoxyde de carbone était présent dans toute la maison.

Les mesures étaient relativement faibles, mais les cinq habitants y avaient été exposés pendant plusieurs heures. Ils ont été transportés à l'hôpital mais aucun d'eux n'était en danger de mort.

Le brûleur à gaz qui a causé l'intoxication a été scellé par Sibelga, ce qui conduit les pompiers à rappeler l'importance d'installer un appareil de chauffe conforme, par un technicien agréé. L'entretenir régulièrement et le faire contrôler font aussi partie des conditions à respecter, tout comme d'assurer une bonne évacuation des gaz de combustion, de ventiler les pièces et d'amener de l'air frais.