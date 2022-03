Cinq pharmacies de la capitale sont impliquées depuis le 16 mars dernier, pour un mois, dans un projet-pilote de vaccination. L'expérience est menée avec l'Union des Pharmaciens de Bruxelles - Apothekersvereniging van Brussel (UPB-AVB), a indiqué mardi la responsable Covid de la Commission Communautaire Commune (CoCom), Inge Neven. Les officines concernées sont situées à Anderlecht, Auderghem, Ganshoren, Molenbeek et Saint-Gilles. La prise de rendez-vous est conseillée et possible via Bru-vax et la plate-forme Doctena.

Le déploiement de l'offre de vaccination en pharmacie fait partie de la stratégie de transition sur laquelle planche actuellement la CoCom, a dit en substance Inge Neven.

Le plan de transition prévoit une fermeture progressive de centres de vaccination et de test. La CoCom entend conserver "une capacité nécessaire aux activités de base" et définir une "capacité de réaction".

D'après Inge Neven, le focus sera maintenu sur les personnes les plus vulnérables: les Maisons de Repos (et de Soins), les zones de pauvreté, et les personnes contacts avec les plus vulnérables.

En mai, seuls trois centres de vaccination seront encore actifs, à Forest, Molenbeek et Pacheco. Deux centres seront gardés en réserve, à très faible volume, mais avec une capacité de réactivation rapide.

Huit antennes de vaccination resteront ouvertes en avril, mais elles fermeront ensuite progressivement leurs portes.

Rayon testing, le call center, fort de 50 agents, limitera son travail aux "cas index" en avril et à la gestion des questions entrantes. Trente agents de terrain restent en activité.