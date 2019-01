Bruxelles Les utilisateurs de transports en commun devaient s'armer de patience ce lundi matin à Bruxelles. La Stib a fait plusieurs annonces de retard ou d'interruption de circulation. Elle a d'ailleurs signalé de forts ralentissements sur les lignes 39 et 44 à cause d'un problème de caténaires.

Un accident entre deux voitures à hauteur de l'arrêt de tram Héliotropes (ligne 7) a aussi fortement impacté la circulation car le boulevard du Lambermont a vu deux de ses bandes de circulation être fermée entre l'avenue Louis Bertrand et l'avenue Chazal. Les services de secours et de police étaient déployés sur place et le tram était remplacé par un T-bus.

Soucis sur le rail

Le rail wallon a lui aussi connu quelques perturbations ce lundi matin en raison de plusieurs vols de câbles, a indiqué Infrabel. Le trafic ferroviaire a été interrompu sur la ligne à grande vitesse entre Bruxelles et Liège en raison d'un problème de signalisation, vraisemblablement dû à un vol de câble survenu en fin de nuit. La circulation a toutefois pu reprendre peu avant 7h.

Un deuxième vol a été constaté à Marcinelle, à la sortie de la gare de Charleroi-Sud, ce qui a provoqué des perturbations sur la ligne 132 reliant Charleroi et Couvain. Mais là aussi, le trafic a pu reprendre, précise le gestionnaire du rail.

Enfin, Infrabel a découvert un troisième vol du même acabit à Stoumont. Mais il n'y a pas eu de conséquence sur le trafic.