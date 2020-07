Vendredi, la fête de clôture de Basta corona animera la Cité Modèle, en poésie et en musique.

Groupes de musique, artistes en solo, danseurs, comédiens : Basta corona, ce sont 26 projets artistiques et plus de 40 concerts et spectacles performances proposés dans l'espace public entre le 10 mai et le 3 juillet sur le nord de Bruxelles.

"En ces temps de liberté grillagée par les nécessaires recommandations sanitaires, nous avons cherché les brèches de la distanciation, les failles du repli et de l’isolement pour poursuivre notre vitale démarche socio-artistique en réinventant nos actions. Nous nous sommes glissés entre les mailles serrées des masques “protecteurs”, avons investi les espaces reclus, ces lieux communs où l’on s’évite et qui nous éloignent les uns des autres : des concerts sous les fenêtres, dans les files d’attente des Colis du Cœur, dans les Cités Versailles et Cité Modèle, dans une maison de retraite, etc. Si les publics ne pouvaient plus venir à nous, nous devions trouver un autre chemin et passer par les interstices du filet pour prolonger notre mission : proposer à nos publics la rencontre avec des artistes, soutenir la création et continuer à générer des occasions de partager des expériences collectives dans la vraie vie", expliquent les organisateurs.

Ce vendredi, une grande fête de clôture est organisée à la Maison de la création. De 16h30 à 20h, la Cité Modèle sera ainsi le théâtre d'un mini festival. Au programme : la Cie Tadam, la slameuse Joy et la fanfare Klong, ainsi que de nombreuses surprises qui seront dévoilées le jour même.