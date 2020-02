Niché au 76 chaussée d’Alsemberg (Saint-Gilles) depuis 29 ans, l’emblématique magasin de jouets Casse-Noisettes va fermer ses portes.

Cette boutique était appréciée dans le quartier et jouait un rôle social important pour les familles. L’établissement propose des jeux de société pour petits et grands, des jouets pour enfants et quelques livres.

Mais une série de facteurs poussent sa gérante, Céline Gemis, à aujourd’hui fermer boutique. " Le commerce est à remettre suite à une conjonction de plusieurs éléments. Nous avons de plus en plus de mal au niveau des liquidités et les charges à payer sont toujours plus élevées. De plus, il y a une évolution forte du secteur qui fait qu’on doit se réadapter toujours plus vite dans sa façon de gérer les stocks, la communication, etc.", explique Céline Gemis.

La spécificité de ce magasin est d’avoir toujours su proposer des produits qui se différencient des grandes enseignes. "La clé, pour ce genre de petit commerce, est de rester spécifique. Nous, on a toujours misé sur la qualité plutôt que la quantité et c’est ce qui explique notre longévité. Nous avons certes souffert de la concurrence avec Internet, mais le contact direct avec notre clientèle a permis de garder une base de clients fidèles", précise Cécile Gémis.

Aujourd’hui, la gérante est dans l’expectative. "Nous sommes dans l’attente d’un éventuel repreneur. C’est un peu compliqué par rapport à notre clientèle, qui est triste de nous voir partir. Casse-Noisettes jouit aujourd’hui d’une belle notoriété et beaucoup de clients nous font part de leur soutien. Ce fut une superbe expérience, nous avons rencontré plein de gens et tissé des liens forts, que ce soit avec la clientèle ou avec les fournisseurs. Lorsque l’on a racheté le magasin il y a cinq ans, nous avons initié le coopératif, intégré le jeu au sein de la famille. Nous avons été l’un des premiers magasins de la capitale conscientisés par le durable, mais l’évolution du secteur est telle que nous n’avons pas d’autre choix que de fermer boutique", ajoute Cécile Germis.