Ces derniers jours, Uber a fait trembler le gouvernement Vervoort. Le dossier a pris tellement de place qu’un autre conflit est resté dans l’ombre : la polémique "néerlandophone" entre la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), et le secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme, Pascal Smet (one.brussels-Vooruit). Ce mardi, l’écologiste a annoncé qu’elle déposait un permis pour transformer la fin de l’autoroute A12 en "boulevard urbain" de deux fois deux bandes. La réaction du socialiste ne s’est pas fait attendre. "C’est couillonner les Flamands", a-t-il dénoncé sans ambages. Mais outre le fond du dossier, cette sortie est assez révélatrice d’une autre fracture au sein de l'exécutif régional bruxellois, dont l'enjeu premier consiste en la conquête du leadership entre les deux plus grandes fractions néerlandophones de l’exécutif bruxellois… Exactement comme Écolo et le PS côté francophone. Explications.