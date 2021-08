Dans son classement bisannuel des villes les plus sûres du monde ("safe cities index 2021") - publié mardi dernier -, le magazine The Economist pointe Bruxelles à la 26e place (73,6 points sur 100), soit un recul de deux places par rapport au dernier classement en 2019 et de neuf places par rapport à 2017...

Au total, 60 grandes cités de part le monde sont analysées par les experts de The Economist, selon 76 critères, répartis en cinq grands thèmes : la sécurité numérique, la sécurité sanitaire, celle des infrastructures, la sécurité personnelle et la sécurité environnementale.

C'est dans la nouvelle catégorie "sécurité environnementale" que Bruxelles perd de gros points. Malgré ses efforts en matière de mobilité douce, elle n'obtient qu'une médiocre 36e place, et se classe ainsi juste au-dessus de la moyenne. En matière de "sécurité individuelle", la région-capitale obtient par contre une excellente 5e place. La capitale belge se classe encore 23e en "sécurité digitale", 31e en "sécurité sanitaire" - la gestion de la crise sanitaire constitue ici un point d'attention particulier.

En matière de "sécurité des infrastructures", Bruxelles obtient une honorable 26e place. Les experts du magazine ont en effet retenu le projet bruxellois de "ville à dix minutes", à l'instar de Paris et sa "ville à 15 minutes" ou Melbourne et sa "ville à 20 minutes".

Voici le classement 2021 :

Copenhague (Danemark): 82,4 points sur 100 Toronto (Canada): 82,2 Singapour (Singapour): 80,7 Sydney (Australie): 80,1 Tokyo (Japon): 80,0 Amsterdam (Pays-Bas): 79,3 Wellington (Nouvelle-Zélande): 79,0 Hong Kong (Chine): 78,6 Melbourne (Australie): 78,6 Stockholm (Suède): 78,0

…

58. Caracas (Venezuela): 40,5

59. Karachi (Pakistan): 39,7

60. Rangoun (Birmanie): 39,5